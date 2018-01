Wörgl – Eine 26-Jährige war seit Anfang Jänner in Wörgl abgängig. Die Frau wurde am 8. Jänner am Abend in einem Wörgler Lokal gesehen, danach war sie verschwunden. Ihre Eltern erstatteten schließlich eine Vermisstenanzeige.

Tagelang wurde nach der Tirolerin gesucht. In der Nacht auf Dienstag kehrte sie unversehrt wieder nach Hause zurück. „Die Frau gab an, eine Auszeit benötigt und eine Reise gemacht zu haben“, teilte die Polizei mit. (TT.com)