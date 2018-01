Von Helmut Wenzel

St. Anton am Arlberg, Fiss, Nauders, Zams – „Schwarz­e Schafe gibt es halt immer wieder“, bemerkte am Dienstag eine Dame des St. Antoner Security-Teams auf dem Parkplatz unweit der Nassereinbahn. Sie stellte einen Strafzettel aus und klemmte ihn hinter den Schweibenwischer eines Parksünders. „Aber die allermeisten hinterlegen brav ihr Parkticket.“

Der Parkplatz gehört der Gemeinde. Sieben Euro kostet das Tagesticket für Pkw, 20 Euro für Wohnmobilisten. Das Ticket wird von den Bergbahnen nicht refundiert. „Wir wollten uns einen schönen Skitag am Arlberg machen. Die unverschämte Gebühr von sieben Euro hat uns den Spaß verdorben“, beklagte sich ein Familienvater aus Innsbruck gegenüber der TT. „Die Antoner haben ohnedies gepfefferte Liftpreise.“

Beschwerden wie diese bekommt Bürgermeister Helmut Mall öfters zu hören. Auf TT-Anfrage erläuterte er die kommunale Parkraumbewirtschaftung gestern so: „Parkplätze sind bei uns knapp. Daher haben wir schon vor Jahren eine Gebührenordnung beschlossen. Unser Ziel ist es, den Pkw-Verkehr einzubremsen.“ Gebührenfreie Zonen würden in St. Anton „ein totales Parkchaos“ auslösen. „Andererseits fördern wir den öffentlichen Nahverkehr mit Skibussen. Diese sind im Zehn-Minuten-Takt zwischen Strengen und St. Anton unterwegs“, zeigte Mall auf. „Übrigens: Wenn ich einen Tag in einer Innsbrucker Tiefgarage parke, zahle ich 21 Euro.“

Im Umfeld der Seilbahn-Talstation in Fiss ist Parkraum ebenfalls ein knappes Gut. Auch dort sind die Parkplätze, die den Bergbahnen gehören, nicht mehr gratis. „Das Tagesticket kostet drei Euro“, erläuterte Bergbahnen-Sprecher Simon Schwendinger. Man habe sich zu dieser Maßnahme gezwungen gesehen, „weil Nicht-Skifahrer oft schon in der Früh gratis geparkt und damit unseren Gästen den Platz weggenommen haben“.

Ein einheimischer Skifahrer aus dem Bezirk Imst beschwerte sich kürzlich: In seiner Wahrnehmung würden nur Tiroler Tagesgäste einen Strafzettel bekommen, wenn sie kein Parkticket hinterlegt haben. Ausländische Urlaubsgäste hingegen würden ungeschoren davonkommen. „Ich habe das mehrfach beobachtet“, so der Betroffene in einer E-Mail an die TT.

„Stimmt nicht. Alle müssen zahlen“, sagte Schwendinger und räumte ein: „Unsere Security-Leute können nicht alles gleichzeitig überwachen.“

Noch kostenfrei sind die Parkplätze der Nauderer Bergbahnen. Man überlege jedoch Maßnahmen, weil oft Unberechtigte – etwa Lkw-Fahrer – den Platz nutzen würden, erklärte Vorstand Karl Stecher.

Kein Thema sind Gebühren am Venet-Parkplatz in Zams, sagte Vorstand Siggi Geiger.