Von Wolfgang Otter

Kufstein – Noch vor Weihnachten schlug der Krankenhausverband Kufstein Alarm. Der Kufsteiner Stadtrat hatte einen Beschluss herbeigeführt, laut dem keine Personen in den beiden Seniorenheimen mehr aufgenommen werden. Die Folge für das Krankenhaus: Pflegebedürftige Personen konnten nicht in die Heime übersiedeln, mussten weiter in Akutbetten bleiben. Aber auch die umliegenden Gemeinden hatten damit ein Problem: Schwoich zum Beispiel hat in den Kufsteiner Heimen Betten für die Unterbringung seiner Senioren angekauft, trotzdem fand sich kein Platz in der Bezirkshauptstadt für eine betagte Schwoicherin. Betten sind zwar vorhanden, aber es fehlt an Personal, das die alten Menschen betreut.

Mittlerweile konnte laut Schwoichs Bürgermeister Josef Dillersberger die Frau in Kufstein untergebracht werden. „Aber bereits bei der nächsten Person stehen wir wieder vor dem gleichen Problem“, sagt der Schwoicher Gemeindechef.

Kufstein verfügt über 178 Pflegebetten in seinen beiden Heimen in Zell und dem Innpark. 105 Teil- und Vollzeitpflegekräfte sind für deren Betreuung zuständig. „Wir würden noch weitere neun bis zehn Diplomkräfte benötigen“, weiß Kufsteins Bürgermeister Martin Krumschnabel. Er will den Aufnahmestopp des Stadtrates auch differenzieren. „Notfälle werden weiterhin aufgenommen“, betont Bürgermeister Krumschnabel. Aber ein wenig bremsen müsse man, auch aus gesetzlichen Gründen, da das Personal fehle.

Am Montagabend kam es nun zu einem Pflegegipfel, an dem auch Vertreter des Landes teilnahmen. „Der Personalnotstand ist auch in Innsbruck bekannt. Im Bezirk gibt es allgemein zu wenig Pflegekräfte, aber die Hälfte dieses Fehlstandes betrifft Kufstein“, berichtet Krumschnabel vom Treffen. „Wir haben einen Katalog mit sechs Punkten zusammengestellt“, erzählt Krumschnabel. Als eine Sofortmaßnahme „werden wir die Suche auf Südtirol ausweiten, angeblich gibt es dort arbeitslose Pflegekräfte“, erklärt der Stadtchef. Auch Bayern will man mehr miteinbeziehen. „Dabei werden wir die Überleitungskosten übernehmen, das sind ein paar hundert Euro pro Person“, sagt Krumschnabel.

„Darüber hinaus werden wir die Ausbildung forcieren. Dazu sollen an der Gesundheits- und Krankenpflegeschule die Kapazitäten erhöht und voll ausgenützt werden. Es wird so rasch wie möglich einen berufsbegleitenden Kurs für Pflegeassistenten geben. Da wird sich die Stadt einbringen und auch an andere Orte herantreten, ob diese bereit sind, Leute, die in diese Ausbildung gehen, sofort anzustellen. Außerdem wollen wir das Arbeitsmarktservice ins Boot holen.“ Angedacht ist auch, eine Heimhilfeausbildung anzubieten. Begleitend dazu soll mit gezielten Marketingmaßnahmen für den Beruf geworben werden. „Wir müssen versuchen, die Schüler anzusprechen“, sagt der Stadtchef. „Wobei“, so BM Krumschnabel, „das Problem des Personalmangels ja nicht neu ist.“ Und es könnte sich noch verstärken, denn auch das Krankenhaus Kufstein hat einen hohen Bedarf an Pflegekräften angemeldet.