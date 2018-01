Von Marco Witting

Innsbruck – Es ist der umgekehrte Weg, den im Vorjahr 530 Menschen in Tirol gegangen sind. Sie sind nicht aus der Kirche aus-, sondern wieder eingetreten. Reversionen nennt man das kirchenintern. Und zwei Drittel dieser Menschen sind zwischen 21 und 40 Jahre alt. So erfreulich dies für die beiden Diözesen sein mag, dass 4622 Menschen in ganz Tirol die Kirche gleichzeitig verlassen haben, wiegt schwer.

Um mit den Menschen mehr ins Gespräch zu kommen und noch genauer die Gründe für die Austritte zu erfahren, steht in der Diözese Innsbruck mit Pfarrer Wolfgang Meixner seit einem Jahr ein „neutraler Ansprechpartner für Ausgetretene“ zur Verfügung. Die Bilanz ist laut der Diözese bemerkenswert: Meixner führte mit mehr als 100 Menschen „sehr wertvolle Gespräche, die auch zum Handeln bewegten“. Meixner sagt auch: „Ich durfte erfahren, dass es sich Menschen nicht leicht machen, diesen Schritt zu setzen. Wir müssen uns vor Ort in den Pfarren, in den einzelnen Beitragsstellen und den diözesanen Einrichtungen weiter darum bemühen, den Menschen aufzuzeigen, welch wichtige Arbeit sie mit ihrem Beitrag unterstützen und möglich machen.“ 36 Personen sind im Vorjahr von anderen Konfessionen zum katholischen Glauben konvertiert, diese Zahl hat sich gegenüber 2016 verdoppelt. Und ebenfalls 36 Menschen gaben ihren Widerruf vom Austritt bekannt.

Alles in allem gibt es in Tirol in der Innsbrucker Diözese und den Gemeinden in der Erzdiözese Salzburg 512.046 Katholiken. Die stetigen Austritte führen unweigerlich auch dazu, dass die Kirche weniger finanzielle Mittel zur Verfügung hat. Markus Köck, Finanzkammerdirektor der Diözese Innsbruck, bedankt sich für die gute Zahlungsbereitschaft. Damit werden wichtige Zukunftsinvestitionen, wie etwa der Neubau des Bildungshauses St. Michael und des Integrationshauses in Innsbruck, und neue seelsorgliche Initiativen finanziert. Dazu werden mit den Beiträgen auch die regelmäßigen Zahlungen an die Angestellten und Pfarrer und diverse andere kirchliche Einrichtungen, wie Telefonseelsorge oder das Welthaus, finanziert. Innsbrucks Bischof Hermann Glettler: „Ein herzliches Danke sage ich all jenen, die mit ihrem verlässlichen finanziellen Beitrag die Vielfalt seelsorglicher und karitativer Arbeit ermöglichen. Der Kirchenbeitrag bietet die wirtschaftliche Grundlage für eine lebendige Kirche.“

Neben den vorläufigen Kirchenaustrittszahlen veröffentlichte die Bischofskonferenz auch ihre offizielle Statistik. Demnach ist die Zahl der in Österreich wirkenden Priester leicht gesunken. Nach den aktuellsten Zahlen sind derzeit noch rund 3920 Pfarrer in Österreich aktiv. Nach oben ging die Zahl der ständigen Diakone. Leicht gestiegen sind zuletzt die Zahlen bei den Taufen, gesunken ist die Zahl der Trauungen. Dass es weniger Erstkommunionen in Österreich gibt, hat unterdessen vor allem demografische Gründe. Entgegen dem Trend der Vorjahre ist 2016 – aus diesem Jahr stammen viele dieser kirchlichen Zahlen – die Zahl der Firmungen etwas angestiegen.