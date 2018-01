Innsbruck – 381.912 Katholiken zählte die Diözese Innsbruck am letzten Tag des vergangenen Jahres. Das bedeutet im Vergleich zu 2016 einen Rückgang um 0,92 Prozent. Insgesamt seien die Austritte aber zurückgeangen – und die Wiedereintritte gestiegen, teilte die Diözese am Dienstag mit. „Jeder Austritt aus unserer Kirche tut mir leid – auch wenn es für einige nur eine vorübergehende Distanzierung sein mag. Die Türen für ein Gespräch stehen immer offen. Der Wiedereintritt in die Kirche ist mindestens so leicht möglich wie der Austritt“, sagt der Innsbrucker Bischof Hermann Glettler.

2017 sind insgesamt 3298 Personen aus der Kirche ausgetreten – im Vergleich zum Vorjahr ein Minus von 2,4 Prozent. 409 Menschen sind in die Katholische Kirche zurückgekehrt, gut sieben Prozent mehr als 2016. Dabei sei es besonders auffallend, dass viele jüngere Gläubige – im Alter von 21 bis 40 Jahren – wieder eintreten. 36 Menschen konvertierten von anderen Konfessionen, doppelt so viele wie noch im Jahr zuvor. 36 Personen widerriefen ihren Austritt.

Um mit den Menschen mehr ins Gespräch zu kommen und noch genauer die Gründe für die Austritte zu erfahren, steht in der Diözese Innsbruck mit Pfarrer Wolfgang Meixner seit einem Jahr ein „neutraler Ansprechpartner für Ausgetretene“ zur Verfügung. „110 Personen haben 2017 das Angebot angenommen, nochmals über ihren Kirchenaustritt mit mir in Kontakt zu treten. Eine bemerkenswerte Zahl“, erklärt Pfarrer Meixner. „110 Kontakte bedeuten vor allem sehr wertvolle Gespräche und E-Mails, die mich zum Nachdenken brachten und uns zum Handeln bewegten.“

Die Gesamtzahl der Katholiken in Österreich belief sich mit Ende 2017 auf 5,11 Millionen. 2016 waren es laut amtlicher Statistik der Österreichischen Bischofskonferenz 5,16 Millionen Katholiken. Das entspricht einem Rückgang von knapp einem Prozent.

Ab 2018 gibt es einen neuen automatisierten Service: Die Kirchenbeitragszahlungen werden ab heuer direkt an das Finanzamt gemeldet und automatisch in die Arbeitnehmerveranlagung übernommen. (TT.com)