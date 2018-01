Von Thomas Hörmann

Imst, Berlin — Keine Grußkarte, kein Anruf, keine Mail: Die Angehörigen warteten am Heiligen Abend vergeblich auf eine Nachricht der seit Monaten vermissten Imsterin Christina S. (18). Dennoch verdichteten sich die Hinweise, dass die Oberländerin in Berlin untergetaucht ist. Hinweise in Form von eigentlich unerfreulichen Strafbescheiden, die dem Großvater der Abgängigen zugestellt wurden. Offenbar hat sich die Imsterin mehrfach ohne gültigen Fahrschein in den öffentlichen Verkehrsmitteln der deutschen Hauptstadt erwischen lassen.

Rückblende: Es war Mitte September, als die Verkäuferin plötzlich spurlos verschwand. Die 18-Jährige erzählte damals, dass sie nach Innsbruck fahren wolle. Der Großvater brachte die junge Frau zum Imster Bahnhof. Allerdings ist die Oberländerin nie in der Tiroler Landeshauptstadt angekommen.

Auch nach Tod der Oma nicht gemeldet

Die Ermittlungen der ­Imster Polizei führten nicht nach Innsbruck, sondern in die entgegengesetzte Richtung. Wie die Beamten herausfanden, hatte Christina S. am Imster Bahnhof ein Bus­ticket nach Ischgl gekauft. Doch diese Spur erwies sich ebenfalls als Sackgasse — die 18-Jährige blieb auch im Paznaun unauffindbar.

Zwei Monate nach dem Verschwinden konnten die Angehörigen erstmals Hoffnung schöpfen. Wie Hubert Juen, Polizei-Bezirkskommandant von Imst, damals bestätigte, ist die Oberländerin offenbar in Berlin gesehen worden. Zumindest hat sich eine junge Frau bei einer Sicherheitskontrolle mit dem Pass der vermissten Tirolerin ausgewiesen. Ein Hinweis, aber kein Beweis für den Verbleib der 18-Jährigen — „wir können natürlich nicht ausschließen, dass der Ausweis der Abgängigen in fremde Hände geriet", relativierte Juen die eigentlich gute Nachricht.

Die schlechte Nachricht: Die Verkäuferin blieb weiterhin verschollen. Sämtliche Versuche von Angehörigen, Freunden und Polizeibeamten, S. zu kontaktieren, gingen ins Leere. Selbst als die Großmutter Ende November starb, meldete sich die 18-Jährige nicht, dem Begräbnis in Imst blieb sie fern.

Opa hat Strafen bezahlt

Dennoch schaut es mittlerweile immer mehr danach aus, dass sich die Oberländerin tatsächlich in Berlin aufhält: „Offenbar wurde sie mehrmals beim Schwarzfahren in Berliner U-Bahnen und Bussen erwischt", sagt Juen. Da Christina S. noch bei ihrem Großvater in Imst gemeldet ist, trafen dort auch die Strafbescheide aus Deutschland ein. „Der Großvater hat die Erlagscheine eingezahlt", so der Imster Polizeichef.

Die Abgängigkeit einer 26-jährigen Wörglerin sorgt hingegen weiterhin für Rätselraten. Wie berichtet, ist die Frau am Freitag nach einem Streit spurlos aus ihrer Wohnung verschwunden: „Wir überprüfen derzeit zwei Hinweise zum möglichen Verbleib der Abgängigen", sagt Walter Pupp, Chef des Landeskriminalamtes.

Zuletzt ist die knapp 1,75 Meter große Unterländerin am Freitagabend in einem Wörgler Lokal gesehen worden. Die Eltern haben schließlich die Vermissten­anzeige erstattet.