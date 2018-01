Innsbruck – Bereits im Juli dieses Jahres werden am Gymnasium Sillgasse in Innsbruck nach Schulschluss die Bagger auffahren. Das in die Jahre gekommene Gebäude wird geschliffen, der Neubau soll im Jahr 2020 in Betrieb gehen, die TT berichtete. Errichtet wird es von der Bundesimmobiliengesellschaft im Auftrag des Bildungsministeriums. Waren noch vor einem Jahr gut 22 Millionen Euro an Investitionsvolumen angegeben worden, so sind es jetzt rund 26 Millionen. BIG-Pressesprecher Ernst Eichinger bestätigt gegenüber der TT, dass nunmehr in dieser Aufstellung auch die Kosten für Abbruch und sonstige Honorare eingerechnet seien.

Für die zweijährige Bauzeit werden die gut 800 Schüler und 100 Lehrer in einem zweistöckigen Schulcontainerdorf im Westen der Stadt bei der Technik untergebracht. Auf dem dortigen Nachbargrundstück befindet sich derzeit das Flüchtlings-Verteilerzentrum des Innenministeriums. Diese Containeransammlung hätte ursprünglichen Plänen zufolge mit Ende 2017 abgebaut werden sollen. Dem ist nun nicht so. Die Bewilligung der Anlage soll bis Mitte 2019 verlängert worden sein. Eine Anfrage an das Innenministerium blieb gestern unbeantwortet.

Derzeit, so bestätigt der für das Flüchtlingswesen in der Stadt zuständige Stadtrat Franz Gruber, seien dort rund 60 Flüchtlinge untergebracht. Allfällige Sicherheitsbedenken aufgrund der künftigen Nähe des Quartiers zu dem schulischen Ausweichstandort kann Gruber zwar angesichts der allgemeinen Lage verstehen, teilen aber nicht: „Bisher hat es dort überhaupt keine Probleme gegeben, das Quartier wird gut geführt.“ Bezüglich der Sicherheit der Schüler brauche man sich keine Sorgen zu machen. Trotz allem würden beide Anlagen baulich per Zaun voneinander getrennt. (mami)