Telfs – Die Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Telfs („eco Telfs“) startet ab dem Schuljahr 2018/19 mit einem für Tirol und Vorarlberg neuartigen Ausbildungsschwerpunkt – einer „HAK für Sport- und Eventmanagement“. Mit dem Angebot, das im Rahmen der Lehrplanautonomie umgesetzt wird, „hält im wahrsten Sinne des Wortes eine tolle Bewegung in der Tiroler Bildungslandschaft Einzug“, freute sich Landesschulratspräsidentin LR Beate Palfrader gestern bei der Vorstellung.

Die „Sport-HAK“ solle es erleichtern, Sport und Schulausbildung zu vereinen, erklärt Christoph Mayer, Landesschulinspektor für das kaufmännische Schulwesen. „In Innsbruck besteht ein Sport-BORG, das sehr nachgefragt ist. Es gab aktive Anfragen, ob wir hier nicht eine Alternativ­e mit BHS-Matura anbieten könnten“, berichtet er. „Das hat uns bestärkt, diese Idee von HAK-Direktor Wolfgang Haupt zu unterstützen.“

Haupt verspricht für den fünfjährigen Ausbildungsschwerpunkt eine „fundierte Ausbildung in Sporttheorie“ inklusive Vitalcoaching und -management, dazu kommt im kaufmännischen Bereich eben der Fokus auf Sport- und Eventmanagement. Zugleich können die Schüler an der Sport-HAK auch die erste Hälfte der Ausbildung zum staatlichen Trainer bzw. zum Sportmanager absolvieren. Die praktische Sportausbildung soll in erster Linie in den Vereinen erfolgen.

Zielgruppe sind Leistungs- bzw. Vereinssportler etwa im Ballsport (Fußball, American Football, Volleyball) oder Eishockey. Die meisten Anfragen seien bisher aus dem Teamsportbereich gekommen, so Haupt, er habe mit Vereinen und Verbänden sowie Tirols Fußballkoordinator Roland Kirchler schon gute Vorgespräche geführt. Aber zum Beispiel auch Klettern sei denkbar, man wolle „a priori keine Sportart ausschließen“, betont Mayer. Auf jeden Fall werde man nur Sportarten zusammenfassen, „die in Trainings- und Wettkampfablauf vereinbar sind“.

Es werde Flexibilität brauche­n, um Sport und Schule unter einen Hut zu bringen, so Mayer weiter. Daher werde man zum Teil die Unterrichts- an die Trainingszeiten anpassen und denke auch neue didaktische Mittel wie Unterricht per Skype oder über Lernplattformen an.

Neben schulischen müssen künftige Schüler auch körperliche Voraussetzungen mitbringen, nachzuweisen über sportmotorische Tests bzw. eine Bestätigung der Kaderzugehörigkeit. Für Vereine findet am 18. Jänner ein Infoabend statt, für interessierte Schüler und Eltern am 25. Jänner, jeweils um 18 Uhr. Die Anmelde­frist läuft dann von 12. Februar bis 2. März. Details unter www.eco-telfs.at. (md)