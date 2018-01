Innsbruck – Windspitzen von über 100 km/h sorgten auch gestern an der Patscherkofelbahn für lange Gesichter. Aus Sicherheitsgründen wurden alle Anlagen außer Betrieb genommen. Lediglich der Übungslift in Igls hatte geöffnet. Für alle, die am Innsbrucker Hausberg Skifahren gehen wollten, freilich ein schwacher Trost.

Doch ein Unglück kommt selten alleine. So auch bei der neuen Einseilumlaufbahn. Die für diese Jahreszeit außergewöhnlich hohen Temperaturen und Starkregen in den frühen Morgenstunden hielten die Bahnmitarbeiter erneut auf Trab.

Wie Bahnengeschäftsführer Thomas Scheiber gegenüber der TT bestätigt, führten diese „klimatischen Veränderungen“ dazu, dass der Schnee entlang der Heiligwasserwiese, die direkt zur neuen Talstation der Patscherkofelbahn führt, massiv zu schmelzen begann. Und das in einem Ausmaß, das für gewöhnlich erst für das Frühjahr erwartet wurde. In der Folge konnte das Schmelzwasser nicht mehr ordnungsgemäß abrinnen und drang so in Teile des nigelnagelneuen Gebäudes ein. Dieses soll sich dabei seinen Weg ins Innere auch über Leitungen, die aus dem Gebäude führen, gebahnt haben, wie Scheiber sagt. Warum dies passiert sei – das müsse man erst näher begutachten.

Die FF Igls sowie die Berufsfeuerwehr mussten ausrücken, um die Ratrakgarage und einen Unterboden der Steueranlage auszupumpen. Mit einem Bagger wurde im Freien ein Entlastungskanal freigeschaufelt. Laut Scheiber sei es durch den Wassereintritt aber zu keinem Sachschaden gekommen. (mami)