Von Angela Dähling

Mayrhofen – Der Bau der neuen Penkenbahn in Mayrhofen war schon keine leichte Geburt – wegen diverser Widerstände im Ort. Doch laut Bergbahnvorstand Josef Reiter ist die Realisierung der 10er-Einseilbahn „Mösl“ vom Schwendberg ins Skigebiet Penken ein noch schwierigeres Unterfangen. „Drei Jahre haben wir dafür gekämpft“, sagt der Chef der Mayrhofner Bergbahnen.

Bei diesem Projekt war aber nicht menschlicher Widerstand das Problem, sondern tierische Bedürfnisse. Denn ohne ökologische Ausgleichsmaßnahmen für das Auerwild wäre die Bergbahn nicht bewilligungsfähig. „Wir haben mit den Bundesforsten ein Projekt zustande gebracht, das die Lebensbedingungen für das Auerwild verbessert, da sein Lebensraum wesentlich vergrößert wurde“, sagt Reiter. Möglich wurde das durch das Schaffen von Flugschneisen und Brutplätzen und das Lichten von Unterholz in einem großen Waldstück im Jahr 2017.

„Wenn wir heuer im Frühjahr mit den Bauarbeiten für die Bahn beginnen, ziehen die Auerhähne in ihr neues Wohnzimmer ein“, erklärt Reiter. 21 Mio. Euro werden in das Projekt „Mösl“ investiert, das auch sechs Hektar neue Pistenflächen beinhaltet. Die seien dringend notwendig. „Am Penken kämpfen wir um jeden Pistenkilometer. Es wird einfach zu voll auf den Pisten“, sagt Reiter. Im kommenden Winter soll die neue Bahn in Betrieb gehen. Bis auf die seilbahnrechtliche Bauverhandlung ist alles unter Dach und Fach. Der Landesumweltanwalt sei eingebunden worden und habe auf eine zeitverzögernde Berufung verzichten können. Wann die seit Jahren geforderte Talabfahrt nach Schwendau kommt, bleibt weiter unklar. Nach dem naturschutzrechtlich heiklen Mösl-Projekt könne man nicht sofort wieder ein ähnlich heikles Projekt einreichen, argumentiert Reiter.

Das vergangene Jahr sei für die Liftgesellschaft anstrengend und erfolgreich gewesen. Im Sommer habe man mit 276.300 Gästen (+19,47 %) einen neuen Rekord erzielt. Im Winter fuhren 1,05 Mio. Gäste mit den Mayrhofner Bergbahnen. Zum Sommerergebnis trugen laut Reiter neben den eigenen Investitionen am Ahorn auch die wegen Umbau geschlossenen Konkurrenzbahnen in Finkenberg und Fügen bei. In den nächsten drei Jahren soll weiter in Erlebnisse investiert werden, u. a. ist der Ausbau des Silent Cinema am Ahorn geplant. Ein Eislaufplatz bei der Penkenbahn-Bergstation, ein neuer Winterwanderweg vom Speicherteich am Penken zur Granatalm und das Pistenbock-Rodeln am Ahorn bringen seit heuer Abwechslung ins Winterangebot am Berg. Das in die Ahornbahn-Bergstation integrierte Restaurant Freiraum soll laut Reiter zu einem Themenlokal werden, in dem der Gast bei Schlechtwetter für zwei, drei Stunden Unterhaltung u. a. bei einem Bergfrühstück oder einem wöchentlichen Dinner hoch über Mayrhofen findet.