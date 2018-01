Von Catharina Oblasser

Sillian – Hermann Glettler, neuer Bischof der Diözese Innsbruck, kommt zu seinem ersten offiziellen Besuch nach Osttirol. Am Samstag, den 27., und am Sonntag, den 28. Jänner, wird er in Sillian sein. Das teilt der Pressesprecher der Diözese, Michael Gstaltmeyr, mit. Anlass ist der Dekanatstag der Pfarre Sillian. „Der genaue Ablauf des Besuchs ist noch nicht festgelegt“, erklärt Michael Gstaltmeyr.

Einen Bischof „zum Angreifen“ gibt es am Sonntag. Da wird Glettler um 10 Uhr in der Sillianer Pfarrkirche Maria Himmelfahrt die heilige Mess­e feiern. Gewidmet ist der Gottesdienst auch dem Gedenken an die verstorbenen Geistlichen Josef Zelger und Michael Ortner, den „Uganda Michl“.

Hermann Glettler ist 53 Jahre alt und stammt aus Übelbach in der Steiermark. 1991 wurde er zum Priester geweiht und war danach Pfarrer in Graz. Am 2. Dezember übernahm Glettler die Bischofs­würde in der Diözese Innsbruck.

In Osttirol, das knapp 50.000 Einwohner hat, leben 43.000 Katholiken. Das besagt die Statistik der Diözese, Stand ist der 31. Dezember 2017. Die Zahl der Kirchenmitglieder sinkt. 2015 waren es noch 44.390, im Jahr 2016 waren es 43.843 Personen. Im vergangenen Jahr 2017 sind 227 Personen aus der Kirche ausgetreten. Das sind etwas mehr Austritte als im Jahr 2016. Allerdings gab es 2015 wiederum 235 Austritte. In ganz Tirol ist die Zahl der Austritte von 2016 auf 2017 leicht gesunken.