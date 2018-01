Oetz, Sautens – Die Gemeinden Oetz und Sautens haben ihren Seelsorger verloren. Pfarrer Ewald Gredler ist am 9. Jänner überraschend verstorben. Der Tod des 73-Jährigen hinterlässt eine Lücke. „Er war sehr beliebt“, betont der Sautener Bürgermeister Manfred Köll. „Wir hatten ein riesiges Glück mit ihm. Es ist ein Wahnsinn, dass wir ihn verloren haben.“

Gredler war seit 1993 Pfarrer in Oetz, seit 2010 betreute er auch Sautens mit. Nach seiner Primiz 1973 wirkte der gebürtige Kolsasser als Kooperator in St. Paulus, als Stadtjugendseelsorger und als erster Pfarrer in St. Pirmin in Innsbruck. Heute wird um 19.30 Uhr in den Pfarrkirchen Oetz und Sautens ein Seelenrosenkranz gebetet. Am Samstag findet um 11 Uhr ein Sterbegottesdienst in Oetz statt. Ebenfalls am Samstag um 18 Uhr gibt es einen Gedenkgottesdienst in der Pfarrkirche St. Pirmin. Wie es mit dem Seelsorgeraum weitergeht, weiß man in der Diözese noch nicht. Man werde aber rasch eine interimistische Lösung suchen. (mr)