Von Michaela S. Paulmichl

Innsbruck – Pflegebedürftig zu werden, ist für die Betroffenen nicht nur mit großen körperlichen, seelischen oder psychischen Beeinträchtigungen verbunden. Plötzlich auf Hilfe angewiesen zu sein, ist immer ein massiver Einschnitt in ein bisher selbstbestimmtes und aktives Leben. Diese zu bekommen, sollte aber selbstverständlich sein. In Österreich werden pflegebedingte Mehraufwendungen mit dem Pflegegeld abgegolten. Die Höhe richtet sich nach dem Hilfs- und Betreuungsbedarf und ist in sieben Stufen eingeteilt. Genau diese Einstufung stößt immer wieder auf Unverständnis, wie wiederholte Anfragen an das Ombuds-Team zeigen.

Auch die Berater in der sozialpolitischen Abteilung der Arbeiterkammer sind „tagtäglich“ mit Anfragen befasst, berichtet deren Leiter Robert Prem. Wer noch selbst dazu in der Lage ist, kommt ins Haupthaus in Innsbruck oder in eine der Bezirksstellen, um sich nach den rechtlichen Möglichkeiten zu erkundigen. Wenn das wegen der Beeinträchtigung nicht mehr möglich ist, übernehmen Angehörige diese Aufgabe. Sie haben viele Fragen, meistens geht es aber um abgelehnte Anträge oder die Höhe des Pflegegelds. Es reicht oft nicht aus, die entstehenden Kosten etwa für Therapien oder die dringend benötigte Hilfe zur Bewältigung des Alltags einigermaßen abdecken zu können.

Prem: „Wer mit der Entscheidung nicht einverstanden ist, kann gegen den Bescheid innerhalb einer dreimonatigen Rechtsmittelfrist Klage beim zuständigen Landesgericht einreichen.“ Der Ratsuchende bekommt Rechtsschutz und wird vor Gericht durch Berater der sozialpolitischen Abteilung der AK vertreten. „Für die Betroffenen besteht kein Kostenrisiko.“

Das Pflegegeld sei keine hundertprozentige Abdeckung des Hilfs- und Betreuungsbeitrags, sondern eine Pauschalabgeltung, heißt es in einer Stellungnahme der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) Tirol, die im Auftrag des Bundes für die Abwicklung zuständig ist. Menschen in der Pflegestufe 1 bekommen gerade einmal 157,30 Euro monatlich, in Stufe 2 sind es 290.

In rund der Hälfte der 8400 Ansuchen im vergangenen Jahr ging es um eine Erhöhung der Stufe. 480 Pensionisten waren mit den medizinischen Gutachten, die von frei praktizierenden Ärzten erstellt werden, nicht einverstanden und haben gegen die Entscheidung der PVA geklagt, das sind sechs Prozent. Ein Grund für die geringe Anzahl könnte auch die Verfahrensdauer von bis zu zwei Jahren sein, in dieser Zeit kann sich der Gesundheitszustand weiter verschlechtern. Gerade bei Personen mit demenziellen Beschwerden ist eine Statuserhebung oft schwierig. Prem: „Aus Angst vor einem ,drohenden‘ Heimaufenthalt versuchen manche die Situation auch besser darzustellen, als sie sich in der Praxis tatsächlich zeigt.“

Mehr als die Hälfte bezieht ein Pflegegeld der Stufe 1 oder 2, Stufe 7 sind meistens Koma-Patienten, 1688,90 Euro monatlich reichen aber auch da nicht einmal aus, um ein Drittel der anfallenden Kosten abzudecken.

Die Arbeiterkammer kritisiert die „kostendämpfenden“ Maßnahmen des Bundes: „Gerade im Bereich der beiden untersten Stufen kam es zweimal zur Anhebung der erforderlichen Stunden.“ In der ursprünglichen Fassung der zum Pflegegeld erlassenen Gesetze war für die Zuerkennung eines Pflegegeldes der Stufe 1 noch ein Pflegebedarf von mehr als 50 Stunden nachzuweisen, für Stufe 2 von mehr als 75 Stunden pro Monat. Heute sind dafür mehr als 65 bzw. 95 Stunden notwendig.

Außerdem erfolgt keine regelmäßige Valorisierung des Pflegegeldes. Wegen der geltenden Regeln zur Einschätzung des Hilfs- und Betreuungsbedarfes wird befürchtet, dass es im Bereich der Einstufungen immer mehr zu Grenzfällen kommt, etwa wenn die Zuerkennung nur an wenigen Stunden scheitert oder die zum Beispiel ab Stufe 5 geforderten zusätzlichen Einschränkungen nicht klar zuordenbar oder abgrenzbar sind.

Die Einsparmaßnahmen des Bundes gehen direkt zu Lasten pflegebedürftiger Menschen. Prem: „Damit wird keine nachhaltige Sicherung der Finanzierungsbasis der österreichischen Pflegevorsorge bewirkt, sondern nur die Situation der Pflegebedürftigen mit niedrigem Pflegebedarf und ihrer Angehörigen verschlechtert.“ Es brauche grundsätzliche Überlegungen, in welcher Weise Pflegevorsorge in Zukunft als staatliche Leistung nachhaltig zu finanzieren ist. Entsprechende Vorschläge, etwa eine Pflegeversicherung, seien schon lange evident.