Von Alexandra Plank

Innsbruck – Die weiterführenden Schulen veranstalten derzeit Tage der offenen Tür und werben um Schüler. Die Anmeldefrist für das Aufnahmeverfahren in die 5. bzw. 9. Schulstufe beginnt für das Schuljahr 2018/19 in den Semesterferien am Montag, den 12. Februar 2018, und läuft bis einschließlich Freitag, 2. März 2018. Erst danach kann das Aufnahmeverfahren abgewickelt werden.

Bernhard Deflorian vom Landesschulrat erklärt, dass derzeit noch nicht abschätzbar sei, ob die Schüler der Volksschulen wieder vermehrt auf die Gymnasien drängen. Es sei eine Mär, dass man keine Chance auf einen Platz im Gymnasium habe, wenn die Schulnachricht zum Halbjahr eine Zwei aufweise. Sandra Ballner, Obfrau des Tiroler Landeselternverbandes, erklärt indes, dass der Run auf die Gymnasien im urbanen Bereich ungebrochen sei. „Theoretisch darf man sogar eine Drei im Ganzjahreszeugnis haben und kann dennoch auf ein Gymnasium. Tatsächlich sind da alle Plätze in der Wunschschule schon längst vergeben“, hält sie fest.

Nach wie vor seien die Einser der unterschiedlichen Volksschulen nicht vergleichbar. „Es gibt Schulen, da bekommen einfach alle eine Eins“, sagt die Elternvertreterin. Fakt sei auch, dass es für Einserschüler aus manchen Einrichtungen dann bei der ersten Schularbeit im Gymnasium ein böses Erwachen gebe und für angebliche Vorzugsschüler sogar negative Beurteilungen. „Es sind teilweise einfach nicht jene Kinder im Gymnasium, die dort hingehören“, sagt Ballner.

Sie sei privat der Meinung, dass Aufnahmetests wesentlich effizienter wären, doch viele Elternvertreter glauben, dass das nur eine Momentaufnahme des Könnens der Schüler bringen und diese zu sehr stressen würde. Besonderes Kopfzerbrechen bereiten der Elternvertreterin aber die Einschnitte bei der Schulautonomie durch die neue Regierung. Wie die TT berichtete, werden die Herbstferien nun in ganz Österreich und für alle Schulen eingeführt. Die Sommerferien werden aber nicht gekürzt, vielmehr sollen die schulautonomen Tage für die Herbstferien verwendet werden.

Laut Ballner ist das gerade für die höheren Schulen eine „Katastrophe“. Durch die „neue Oberstufe“ (NOST) gibt es das klassische Schuljahr nicht mehr, Herbstferien sind nicht möglich, da der Lehrplan sonst nicht eingehalten werden kann. In berufsbildenden Schulen gibt es zusätzlich das Problem mit den Praktika, die auch noch innerhalb der Schulzeit untergebracht werden müssen. „Für die Volksschulen ist es sicher eine gute Lösung, wenn die Herbstferien einheitlich eingeführt werden. Für die Sekundarstufe eins und zwei ist das nicht praktikabel.“

Landesrätin Beate Palfrader war zu einer Stellungnahme am Freitag nicht erreichbar. Die Schullandschaft wird jedenfalls auch im kommenden Schuljahr wieder bunter. So gibt es den neuen Ausbildungsschwerpunkt „HAK für Sport- und Eventmanagement“ an der Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Telfs („eco Telfs“). An der HTL Jenbach entsteht ein neuer Aufbaulehrgang, das Kolleg für Gebäudetechnik für Berufstätige. Auch an der Höheren Lehranstalt für Tourismus „Villa Blanka“ gibt es viele neue Angebote. (Infos www.lsr-t.gv.at).

Seitens der Arbeiterkammer verzeichnet man bei Volksschülern kaum Nachfrage bezüglich Nachhilfe. Für Schüler mittlerer und höherer Schulen werden in den Semesterferien günstige Kurse über das bfi angeboten. „Tirolweit kommen zwischen 45 und 65 Lerngruppen mit durchschnittlich vier Schülern zusammen“, sagt Ernst Haunholter, Leiter der bildungspolitischen Abteilung der AK. „Es freut uns, dass wir vielen helfen können, aber es kann uns nicht freuen, dass so viele Schüler Nachhilfe brauchen.“ Nachmittagsbetreuung und Ganztagesschulen seien gute Strategien, um die Nachhilfe nicht auf die Eltern abzuwälzen.