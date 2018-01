Von Christoph Blassnig

Lienz – Im Ratsaal der Liebburg waren am Donnerstagabend zahlreiche Bürger, Ehrengäste und Gemeindevertreter versammelt, um einer großen Seele der Stadt ihre Anerkennung zu erweisen.

Gleich zu Beginn wurde Bürgermeisterin Elisabeth Blanik in ihren Begrüßungsworten unterbrochen: Der Musiker und Gönner Marc Pircher war mit seiner „Steirischen“ und einem Gitarristen extra angereist und spielte ein Stück, bevor er an der Seite von Anni Kratzer Platz nahm.

Erstmals in ihrer Geschichte hat die Stadt Lienz mit Anni Kratzer einer Frau den Ehrenring zuerkannt. „Ich weiß, dass Anni Kratzers Einsatz schon viele Menschen gerettet hat, und ich bin stolz, dass Lienz eine Frau wie sie hat“, bekundete Blanik unter sichtlicher Rührung. Ihre positive Lebenseinstellung, ihr Mut, ihre Menschenliebe und ihre Kraft würden Anni auszeichnen, meinte Blanik. Mit ihrem Verein der Leukämie- und Kinderkrebshilfe Osttirol habe sie unnachahmliches und unermüdliches Engagement für Kranke gezeigt. Wie Mutter Teresa sich selbst einmal als „Bleistift in der Hand Gottes, der einen Liebesbrief an die Welt schreibt“ bezeichnet habe, sei auch Anni so ein Bleistift: „Du hast in deinem Leben schon Liebesbriefe, aber auch Bittbriefe, Dankesbriefe und leider auch Trauerbriefe an die Welt schreiben müssen.“ Der Gemeinderat habe am 11. Oktober des Vorjahres einstimmig den Beschluss gefasst, Anni Kratzer für ihr Wirken den Ehrenring der Stadt zu überreichen.

Der Mediziner Peter Lechleitner sagte, Anni Kratzer habe mit ihrem Team von Idealisten auch Ärzten die Augen dafür geöffnet, welchen Belastungen Erkrankte und ihre Familien ausgesetzt seien. Unschätzbar sei für den Heilungsprozess das Credo des Vereins, möglichst alle mit der Krankheit verbundenen Lasten abnehmen zu wollen. Das gehe von Haushaltshilfen über spitalsnahe Unterkünfte, Behörden- und Versicherungswege bis zu finanziellen Unterstützungen. Jede Bewegung brauche Initialzünder, die vorangehen. „Anni Kratzer ist so jemand. Eine starke, unkonventionelle Frau mit einem Riesenherz“, so Lechleitner. Die Stadt hätte keine bessere Wahl treffen können.

Die Geehrte habe zurzeit selbst einen Kampf zu gewinnen, wie sie selbst bestätigte. „Es ist sichergestellt, dass unser Verein über den Tag, an dem es mich nicht mehr gibt, hinaus seine Arbeit fortsetzen wird“, sagte Anni Kratzer gefasst. „Gehen wir den Weg der Nächstenliebe gemeinsam weiter.“ Anni Kratzer bezeichnete sich als gläubigen Menschen. „Nur wenn es um Kinder geht – da zweifle ich manchmal an Gott“, ergänzte die Ehrenringträgerin.