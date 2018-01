Innsbruck – Ab 2. Februar hat die Diözese Innsbruck einen neuen Generalvikar. Dann tritt Probst Florian Huber sein Amt an. Der gebürtige Kufsteiner ist seit November 2004 Dompfarrer in Innsbruck. „Propst Florian Huber bringt aus den vielfältigen Verantwortungsbereichen, in denen er bisher tätig war, eine ausgesprochen gute Kenntnis unserer Diözese mit. Er hat in umfassenden Leitungsaufgaben Führungsqualität bewiesen“, erklärte Bischof Hermann Glettler in einer Aussendung zur Ernennung.

Der Generalvikar ist in der katholischen Kirche der Stellvertreter des Bischofs. Er ist der Personalchef der Diözese und leitet das Generalvikariat, die zentrale Verwaltungsbehörde der Diözese. „Ich schätze an Florian Huber die umsichtige, unaufgeregte und humorvolle Art, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Dass er selbst im Glauben tief verwurzelt ist, wird ihm die nötige Belastbarkeit geben, die er für dieses Amt unbedingt auch braucht“, sagt Bischof Glettler über seinen designierten Stellvertreter.

Huber bleibt Probst und Pfarrer von Dreiheiligen

Florian Huber wurde 1981 zum Priester geweiht. Er war im Laufe seines Priesterlebens Leiter des Bildungshauses St. Michael, Regens im Paulinum Schwaz sowie elf Jahre Leiter des Seelsorgeamtes der Diözese Innsbruck. Seit 2012 ist er nicht nur Probst sondern auch Pfarrer von Dreiheiligen und Leiter des Seelsorgeraumes Dreiheiligen – St. Jakob.

Der 63-Jährige folgt nun als Generalvikar unmittelbar auf Jakob Bürgler (bis Jänner 2016) und Roland Buemberger. Dieser hatte in der Zeit der Vakanz die ständige Vertretung des Diözesanadministrators inne. Buemberger wird künftig neben seiner bisherigen Tätigkeit als Regens des Priesterseminars in der Diözese der Beauftragte für Berufungspastoral sein.

„Ich werde in Absprache mit dem Bischof neben meiner neuen Aufgabe als Generalvikar auch weiterhin Pfarrer der Dompfarre St. Jakob und der im Seelsorgeraum dazugehörigen Pfarre Dreiheiligen bleiben“, ließ Huber in der Aussendung der Diözese wissen. Es seine aber einige Änderungen in seinen bisherigen Aufgabenfeldern notwendig.

Zu seiner Ernennung sagt der Tiroler: „Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das mir Bischof Hermann entgegengebracht hat. Ich setze auch weiterhin auf das gute Miteinander in unserer Diözese, das ich schon bisher im Laufe meines priesterlichen Dienstes vielfach erfahren habe.“ (TT.com)