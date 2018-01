Von Michael Mader

Kramsach – Rund um das neue Fahrzeug für den Tourismusverband Alpbachtal-Seenland ist ein verbaler Schlagabtausch entbrannt: Wie berichtet, hatten TVB-Mitglieder bei der jüngsten Jahreshauptversammlung das Leasing über fünf Jahre für einen Tesla Model X mit einem Neupreis von 118.000 Euro heftig kritisiert. Das Auto soll dem TVB nicht nur als Marketing-Hingucker dienen, sondern ist gleichzeitig auch das Dienstauto von TVB-Geschäftsführer Markus Kofler.

Andreas Jost, Aufsichtsrat des TVB Alpbachtal-Seenland, verteidigt die umstrittene Maßnahme gegenüber der Tiroler Tageszeitung: „Die Entscheidung wurde in sämtlichen Gremien des TVB bis auf eine Gegenstimme beschlossen. Fakt ist, dass, um die erforderliche Aufmerksamkeit auf diversen Messeauftritten zu erlangen, es halt zu wenig ist, mit Lederhose und Zipfelmütze präsent zu sein. Andere Tourismusregionen erscheinen mit gebrandeten Lkw-Trucks, Altholz-Almhütten, Gebirgsrekonstruktionen usw. All das kostet Geld.“

Die wirtschaftliche Berechnung für den Tesla sei von mehreren Steuerspezialisten geprüft worden und unter Berücksichtigung des Sachbezugs für das alte Dienstauto als die beste Vorgangsweise gewählt worden. „Bestätigt hat uns das unter anderem der Steuerberater des TVB und auch mein privater Steuerberater“, sagt Jost. Der Tesla werde nach fünf Jahren zu einem fix vereinbarten Preis zurückgegeben.

TVB-Obmann Johannes Duftner hätte den Zweiflern beim Treffen nach der Jahreshauptversammlung angeboten, sich mit dem Steuerberater des TVB in kleiner Runde zusammenzusetzen und sachlich die verschiedenen Sichtweisen zu diskutieren. Zuerst müssten aber auch die anderslautenden Ergebnisse in schriftlicher Form vorgelegt werden. Auch das sei bis dato nicht erfolgt.

Jost ärgert insbesondere, dass auf einen demokratischen, mehrheitlichen Beschluss so reagiert werde: „Diese Vorgangsweise ist unverantwortlich und unfair gegenüber allen anderen Funktionären und gleicht einem Spaziergang mit brennender Zigarette durch ein Dynamitlager.“ Die Versammlung in Kramsach habe seiner Meinung nach nur zum weiteren Einpeitschen der Unternehmer der Region dienen sollen. Der TVB-Obmann und der Aufsichtsrat seien nicht eingeladen gewesen, seien aber trotzdem gekommen.

TVB-Geschäftsführer Kofler bezeichnet den Tesla in einem Brief an die Mitglieder als neuen „Marketing-Mitarbeiter“, der bei seinem ersten Auftritt in Bayreuth mehr Besucher anlockte als sonst, um sich über Urlaub im Alpbachtal-Seenland zu informieren. „Mit der Firma Tesla wurde bereits die erste groß angelegte Marketing-Maßnahme fixiert. So wird im Jänner 2018 die ,Winterdrive-Experience‘ in Kooperation mit dem ÖAMTC in Alpbach abgehalten. Für dieses Fahrsicherheitstraining werden 15 Journalisten, 15 Flottenmanager und mehr als 40 weitere Tesla-Kunden erwartet“, berichtet Kofler.