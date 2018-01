Lienz, Innsbruck – Geschieht im Rahmen des Schulunterrichts ein Unfall, müssen rasch die richtigen Maßnahmen getroffen werden. Das Tiroler Jugendrotkreuz schulte deshalb in Kooperation mit der Gewerkschaft der Pflichtschullehrer in Tirol in den letzten drei Jahren 561 Osttiroler Lehrer in Erster Hilfe. Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) stellte allen Schulen Übungsmaterialien zur Verfügung, damit Lehrer wie Schüler auch zukünftig in Übung bleiben.

Osttirol ist damit österreichweit der erste Bezirk, in dem sämtliche Pflichtschullehrer Erste-Hilfe-fit sind.

Für Landesrätin Beate Palfrader „ist dies eine große Sache, die hier passiert ist“, verriet sie gestern im Pressegespräch in der Landesleitung des Tiroler Jugendrotkreuzes (JRK) in Innsbruck. Es sei „ein Musterbeispiel, wie man ein solches Projekt bewerkstelligen kann“, betonte sie. „Ich möchte mich bei allen Beteiligten bedanken und Sie bitten, dies als Musterbeispiel in die anderen Bezirke zu tragen.“

Auch die Osttiroler Schüler sind über das JRK bestens in Erster Hilfe ausgebildet. Bereits im Kindergarten zeigt die Jugendrotkreuz-Figur ROKO den Kleinsten, was im Notfall zu tun ist. In der Volksschule lernen die Ersthelfer dann mit dem „Helfi“-Programm des JRK einfache Erste Hilfe und zeigen ihr Können bei der Helfi-Olympiade, einem Wettbewerb mit Praxis- und Theoriestationen rund um die Erste Hilfe.

„Leben retten – just do it“ ist der Titel des Reanimationskurses, über den seit dem Schuljahr 2008/2009 auf Ini­tiative von Primar Peter Lechleitner vom Bezirkskrankenhaus ­Lienz jährlich alle Osttiroler Schüler der 7. Schulstufe eine dreistündige Reanimationsschulung erhalten. Und schließlich bietet das JRK für alle Schüler ab der 8. Schulstufe am jeweiligen Schul­standort einen 16-stündigen Erste-Hilfe-Kurs an, der später auch für den Führerschein gilt. Besonders motivierte Schüler bilden an Schulen ein fünfköpfiges Help-Team, das als Schulsanitätsteam fungiert und an Bewerben teilnimmt. In den letzten zehn Jahren ging der Sieg im Landesbewerb immer nach Osttirol. Im Bundesbewerb konnten fünf Bundesmeister- und etliche Vizemeistertitel geholt werden.

Die AUVA als gesetzlich zuständige Unfallversicherung für Schüler stattet erstmals Volks- und Pflichtschulen in Osttirol mit einem Erste-Hilfe-Paket aus. Mit dem Üben der Handgriffe verliert Erste Hilfe ihren Schrecken. (TT)