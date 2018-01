Rotholz, Kematen – Projektstart für ein Zentrum der landwirtschaftlichen Ausbildung und Forschung in Westösterreich war schon Ende Mai des Vorjahres. Mittlerweile ist eine 30 Meter lange Brücke an der Rotholzer Straße gebaut, um eine verkehrsfreie Verbindung zwischen der Landeslehranstalt und dem neuen Schulstandort zu garantieren. Und damit will man auch einen gemeinsamen Festplatz schaffen. In die neue Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, Lebensmittel und Biotechnologie Tirol – kurz HBLFA genannt – sollen rund 55 Millionen Euro investiert werden, wie beim Spatenstich im Mai verkündet wurde. Rotholz werde damit zum agrarischen Bildungs- und Forschungscampus.

„Wer 2018 am Schulstandort Kematen einsteigt, wird zu den Ersten gehören, die im neuen Schul- und Forschungsgebäude Rotholz maturieren“, sagt Direktor Ronald Zecha, der am 19. Jänner von 10 bis 14 Uhr zu einem Tag der offenen Tür in der Schule in Kematen einlädt. Dabei können sich Interessierte ein Bild über die Ausbildungsmöglichkeiten in der Landwirtschaft machen. Bis Sommer 2020 werde die Schule am alten Standort in Kematen geführt und anschließend nach Rotholz übersiedelt, berichtet Zecha.

Im Frühjahr sollen die Hochbauarbeiten für die neue Schule, das Internat und die Forschungsanstalt in Rotholz gestartet werden. Wie die Verpflegung erfolgt, muss bis Ende Jänner fixiert werden. „Denn statt bisher 500 Personen sollen dann zwischen 800 und 1000 Personen durch unsere Küche versorgt werden“, sagt Direktor Josef Norz von der Landeslehranstalt Rotholz. (zw)