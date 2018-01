Landeck – Die Mischung aus Information, Kultur, Kulina­rik und Smalltalk hat sich auch beim 33. Neujahrsempfang der Wirtschaftskammer Land­eck bewährt. Mehr als 300 Unternehmer und Funktionäre waren beim gesellschaftlichen Höhepunkt des jungen Jahres dabei. Die Stimmung war bestens, es gab nur wenig Anlass zu Verstimmung bei den Funktionären.

„Mit 8,6 Millionen Nächtigungen hat unser Tourismusbezirk Landeck ein Allzeithoch erzielt“, hob Kammerobmann Toni Prantauer aus der Bilanz zum Wirtschaftsjahr 2017 hervor. Unerfreulich hingegen sei das Nein der Tiroler zu Olympia 2026.

Als erfreulich wertete Prantauer die jüngste Entwicklung der Lehrlingssituation: „Wir haben 33 Lehrlinge mehr als im Jahr zuvor.“ In Summe machen 746 junge Leute eine Ausbildung in den 256 Lehrbetrieben. Initiativen wie die Berufsorientierungstage oder das von 500 Schülern besuchte Berufsfestival der Kammer würden Früchte tragen. Auch die „Erlebniswelt Baustelle“ wertete er als Beitrag, Interesse der Schuljugend für einen Lehrberuf zu wecken. „Lehre mit Matura“ werde von den Unternehmern unterschiedlich gesehen. „Manche meinen, wenn ein Lehrling die Matura macht, wird er die Branche verlassen.“ Bezirksstellenleiter Otmar Ladner weiß: Etwa 60 Prozent der Lehrlinge mit Matura würden in der Branche bleiben.

Nicht gerechnet habe man mit dem Nein der Südtiroler Landesregierung zur lange angestrebten Liftverbindung Kaunertal-Langtaufers. Für die Kammer bedeute das eine herbe Enttäuschung.

Befürchtungen, wonach die Wirtschaftskammern von Landeck und Imst fusioniert werden könnten, erteilte Präsident Jürgen Bodenseer eine klare Absage: „Die aktuellen Standorte bleiben. Das ist wie beim Hausarzt. Jeder will ihn gern in seiner Nähe wissen.“

Den tüchtigen Unternehmern aus dem Bezirk könne er für deren Leistungen nur danken, hob LH Günther Platter hervor. Auf Bezirksthemen verzichtete er diesmal, hob aber die Bedeutung der Projekte Fernpass- und Tschirganttunnel für den Bezirk Landeck hervor. (hwe)