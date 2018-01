Von Claudia Funder

Lienz – Die Privatstiftung der Lienzer Sparkasse startete in Kooperation mit der INNOS Gmbh einen bemerkenswerten Wettbewerb, mit dem der Start von Unternehmensneugründungen gefördert wird. In einer ersten Phase – quasi als Auftakt – wurden kreativ­e Köpfe aufgerufen, Namen, Logo, Wort-Bild-Marke und einen Slogan zu finden – die TT berichtete. Einreichungen waren von 1. November bis 31. Dezember 2017 möglich.

20 Bewerbungen gingen ein. Die Anzahl der Votings auf der Homepage ergab eine Shortlist, deren zwölf Besten von einer Fachjury einer Punkte-Beurteilung unterzogen und gereiht wurden. Am 8. Jänner fand sich besagte Jury ein, die sich aus Wolfgang Schneeberger (Privatstiftung Lienzer Sparkasse), Richard Piock (Geschäftsführer INNO­S GmbH), Hannes Handle (Handle Creativ Art GmbH), dem Künstler Peter Raneburger und dem Grafiker Klaus Dapra zusammensetzte.

Zahlreiche Osttiroler hatten sich mit ihren Ideen am Wettbewerb beteiligt, den Sprung aufs „Stockerl“ schafften allerdings drei „Auswärtige“, die sich nun über attraktive Geldpreise freuen können. Die Projekte wurden am Freitagabend in der Lienzer Sparkasse präsentiert.

Platz 3 sicherte sich der Gymnasiast Jona Schmidt aus Axams mit seinem Projekt „gründen“.

Die längste Anreise hatte der Zweitplatzierte (Projekt: „we startup“), Sebastian Strobl, abzuspulen, der aus dem niederösterreichischen Gramatneusiedl stammt und eine Wiener HTL besucht. „Ich bin zufällig über Instagram auf den Bewerb gestoßen“, erzählt er.

Am überzeugendsten war die Einreichung der Südtirolerin Johanna Jörg. Sie stammt aus Mals und arbeitet in der Schweiz. Das Logo ihres Projekts zeigt eine Feder, die sich als Schriftzug „Willi“ nach oben schraubt und viel Dynamik symbolisiert. Der Slogan ihres Siegerprojekts: „Willi hilft auf die Sprünge“. Jörg, die über Facebook auf den Bewerb aufmerksam geworden war, darf sich über ein Preisgeld von 1000 Euro freuen. Und mehr noch: Der eigentliche Wettbewerb wird nun „Willi“ heißen. Denn nach der Namensfindungskampagne werden ab sofort in der Hauptphase des Bewerbs überzeugende Business-Idee­n gesucht. Die drei besten werden tatkräftig unterstützt und begleitet, damit sie als Start-ups „fliegen“ lernen.

Alle Infos zum Wettbewerb sind unter www.designus.at abrufbar.