Innsbruck – Der Innsbrucker Hausberg kommt nicht aus den Negativschlagzeilen: Am Samstag sorgten lange Wartezeiten an der Kassa für großen Ärger bei den Skifahrern – vor allem, da am Wochenende die Tiroler Schülermeisterschaften ausgetragen wurden und ein großer Andrang vorhersehbar war. Trotzdem war bis 9 Uhr nur eine der drei Kassen besetzt. Patscherkofel-Geschäftsführer Thomas Scheiber erklärt, dass eine Kasse ab 7.15 Uhr besetzt war, ab 9 Uhr alle drei. Ursache für die langen Wartezeiten am Vormittag seien die vielen Besucher mit der Tiroler Snowcard gewesen. Mit dieser müssen die Skifahrer bei einem Ersteintritt am Patscherkofel zur Aktivierung an die Kasse. „Überraschenderweise kamen Samstagfrüh rund 160 Snowcard-Besitzer, das war für uns nicht vorhersehbar und führte zu längeren Wartezeiten. Das tut uns sehr leid“, betont Scheiber. Gleichzeitig bittet er um Nachsicht und Verständnis. „Wir sind noch in der Lernphase und beim Erfahrung­sammeln.“

Aus den Vorfällen am Samstag habe man jedenfalls gelernt: Gestern Sonntag wurde die Kasse von Anfang an mit drei Mitarbeitern besetzt. In Zukunft werde an Wochenenden bei schönem Wetter sicherheitshalber das Kassenpersonal aufgestockt, unabhängig davon, ob Skirennen stattfinden oder nicht. Am Sonntag gab es Scheiber zufolge trotz großen Andrangs dann weder Wartezeiten noch sonstige Probleme am Patscherkofel. „Wir haben erfreulicherweise viel positives Feedback bekommen. Den Leuten gefällt die Bahn, auch mit der Schneesituation sind sie zufrieden“, freut sich der Geschäftsführer. (dd)