Imst – Die Buabefasnacht am 4. Februar wirft ihre Schatten voraus: Am Montagnachmittag holten die jungen Fasnachter bei BM Stefan Weirather die Erlaubnis für die Veranstaltung. Traditionellerweise beantwortete Weirather die in ein Gedicht verpackte Frage mit „Natürlich“.

Außerdem wurde dieser Tage ein Schaukasten mit lebensgroßen Fasnachtsfiguren im Pflegezentrum Gurgltal aufgestellt. Gleichzeitig zur Eröffnung probten am Vorplatz des Heimes die Roller- und Schellerpaare sowie die Ordnungsmasken ihren Auftritt für den großen Tag.

Heimleiterin Stadträtin Andrea Jäger betonte, durch die Ausstellung solle die Verbundenheit der Fasnacht mit der Bevölkerung und im Speziellen mit der älteren Generation dokumentiert werden. Fasnachtsobmann Uli Gstrein­ war von der Ausstellung begeistert und wies noch auf einen weiteren Aspekt hin: Frauen und Mütter könnten sich bei Unklarheiten bezüglich des Ankleidens der Buben an den ausgestellten Figuren orientieren. (peja, pascal)