Kufstein – Eine Bühne für Kufsteins Sportvereine bietet ein Projekt von Studenten der Fachhochschule Kufstein. In Zusammenarbeit mit einer Projektgruppe von Schülerinnen und Schülern der HAK Wörgl konnte eine Vielzahl an Vereinen für die Veranstaltung am 27. Jänner begeistert werden. Um dem 24-Stunden-Konzept gerecht zu werden, beginnt der Tag mit einem Mitternachtslauf. Für Frühaufsteher gibt es eine Sonnenaufgangswanderung zum Veitenhof im Kaisertal. Wissbegierige können ihren Wissensdrang bei unterschiedlichen Workshops zu Themen aus dem Bereich des Sports stillen. Langschläfer finden auch am späten Vormittag eine Möglichkeit, ihre Müdigkeit aktiv zu bekämpfen. Nachtschwärmer kommen bei der abschließenden Eisdisco auf ihre Kosten.

Trainingsmöglichkeiten gibt es in Sportarten von A wie American Football über E wie Eishockey bis hin zu Z wie Zumba. Die Veranstaltungen finden von null Uhr (Mitternachtslauf mit Start im Stadtpark) bis 24 Uhr (Afterparty) statt. Ob Kletterhalle, Fachhochschule oder Eis-Arena, Neue Mittelschule, Impuls-Fitness-Studio, Kufstein Galerien und Inntal Center, überall gibt es ein Programm zum Mitmachen. Der genaue Ablauf kann im Internet auf www.fh-kufstein.ac.at nachgelesen werden. (TT)