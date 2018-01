Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Wo ist Alisha P.? Seit zwölf Tagen beschäftigt das plötzliche Verschwinden der 26-jährigen Wörglerin Angehörige, die Polizeiinspektion Wörgl und auch das Landeskriminalamt. Überall in P.s Heimatstadt und mittlerweile auch in Innsbruck hängen Plakate mit dem Foto der Vermissten und der Bitte um Zeugenhinweise. Ein Ersuchen mit bislang geringem Echo – „bei uns sind vorerst nur sehr wenige Hinweise eingelangt“, sagt Walter Pupp, Leiter des Landeskriminalamtes. Die Ermittlungen der Beamten in Wörgl und Innsbruck haben ebenfalls noch zu keinen Ergebnissen geführt: „Es gibt keinen Hinweis, dass etwas passiert ist, aber auch kein Lebenszeichen von der Vermissten“, beschreibt Pupp die Situation.

Den Jahreswechsel hat die beliebte Kellnerin noch in einer fröhlichen Runde in einer bekannten Wörgler Bar gefeiert. Fünf Tage später war die 26-Jährige, die mit ihrem Freund und den geliebten Katzen in einer gemeinsamen Wohnung lebt, verschwunden. Ohne Vorwarnung, aber auch ohne ihr Handy. Ein Verhalten, das seltsam wirkt – „wer verlässt heute schon ohne sein Telefon das Haus?“, wundert sich ein Polizeibeamter. Dass die Unterländerin einfach so die geliebten Katzen zurücklässt, gilt in ihrem Umfeld ebenfalls als unwahrscheinlich.

Auch sonst gab’s zumindest nach den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalisten kein Anzeichen für eine überstürzte Flucht aus dem bisherigen Leben. Die Zukunftsaussichten für die 26-Jährige sollen durchaus rosig gewesen sein. So hatte die Kellnerin offenbar das Angebot und auch das Interesse, das Lokal, in dem sie bis zuletzt arbeitete, demnächst zu übernehmen. Die entsprechenden Vereinbarungen mit den bisherigen Betreibern sind angeblich schon unterschrieben.

Ein mehr oder weniger eindeutiges Lebenszeichen wäre beispielsweise eine Bankomatbehebung vom Konto der Vermissten. „Aber das konnten wir noch nicht überprüfen“, sagt der Chef des Landeskriminalamtes: „Dafür braucht’s eine Bewilligung und die ist nicht so einfach zu bekommen.“ Zumal die Wörglerin mit 26 Jahren längst volljährig ist und keine Rechenschaft für ein etwaiges Untertauchen ablegen müsste, Verschwinden ist nicht verboten. Nur beim Verdacht auf ein Verbrechen haben die Behörden die Möglichkeit, Einblick in ein Konto zu nehmen. Aber für einen derartigen Verdacht gibt es derzeit keine Indizien.

Eine Handypeilung ist ebenfalls nicht möglich, da die Kellnerin am 5. Jänner – wie schon erwähnt – ihr Mobiltelefon in ihrer Wörgler Wohnung zurückgelassen hat.