Kirche

,,Tirol- und Kirchenkenner“: Bischof Gletter lobte neuen Generalvikar

Florian Huber wurde am Dienstag offiziell als neuer Generalvikar präsentiert. Der geborene Kufsteiner war zuvor Dompfarrer und Probst in St. Jakob in Innsbruck und nimmt am 2. Februar seine neue Tätigkeit auf.