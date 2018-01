Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Nach dem Landesgericht und dem Oberlandesgericht hat jetzt auch der Oberste Gerichtshof in Wien im Sinne einer Kufsteiner Krankenschwester entschieden: Damit sei die fristlose Entlassung der Pflegerin rechtsunwirksam, „das Dienstverhältnis (mit dem Kufsteiner Krankenhaus) besteht nach wie vor“, so Stefan Krall, Anwalt der Unterländerin.

Wie bereits mehrfach berichtet, war ein angeblicher Datenmissbrauch der Auslöser für einen Rechtsstreit, der mittlerweile mehrere Gerichte beschäftigt. Die Krankenschwester bemängelte gegenüber ihrem Arbeitgeber, dass Mitarbeiter mehrfach Einblick in ihre Krankenakte bzw. auch in die ihres jung verstorbenen Sohnes genommen hätten. Die Frau wandte sich unter anderem auch an die Datenschutzkommission.

Im Sommer 2016 eskalierte der Rechtsstreit – die Krankenschwester wurde wegen „respektlosen Verhaltens“ fristlos entlassen. Ab Herbst beschäftigte das abrupte Karriereende das Arbeitsgericht in Innsbruck. Die Richterin kam zur Erkenntnis, dass die Entlassung aus formalen Gründen rechtswidrig war – der Verwaltungsdirektor habe das Dienstverhältnis im Alleingang beendet und die „kollegiale Führung“ des Krankenhauses nur informiert, aber nicht wie eigentlich vorgeschrieben in die Entscheidung eingebunden. Das Oberlandesgericht und jetzt auch der Oberste Gerichtshof bestätigten bei der Berufung bzw. außerordentlichen Revision die Rechtsmeinung der Richterin.

Die Krankenschwester hofft jetzt, wieder den Dienst antreten zu können. Allerdings wurde sie vom Krankenhaus mittlerweile auch gekündigt. Die 55-Jährige hat auch dagegen bereits die Klage am Landesgericht eingereicht. Die erste Verhandlung findet im März statt.