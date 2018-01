Von Judith Sam

Wien – Kann man von artgerechter Tierhaltung sprechen, wenn Pferde im Rahmen ihrer Ausbildung lernen, durch Feuer zu traben? Diese Frage stellt sich derzeit Irina Fronescu. Die Kampagnenleiterin der Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ bezeichnet die aktuellen Pläne der FPÖ, berittene Polizei einzuführen, als Tierquälerei: „Pferde sind Fluchttiere, die angsteinflößende Situationen möglichst meiden. Doch zum Alltag eines Polizeipferds zählen Menschenmassen, Böller oder Schüsse.“ Von artgerechter Haltung könne keine Rede sein.

Diesen Argumenten zum Trotz feilt die FPÖ seit Monaten an Plänen, Polizeipferde einzusetzen – ob zur Grenzsicherung, zur Überwachung von Menschenmassen oder für Sicherheits-Präsenzstreifen in Wohngebieten. Pferde seien „ein Plus für die Sicherheit“ und verleihen Polizisten etwa bei Demonstrationen „viel Respekt“, argumentieren die FPÖ-Politiker Johann Gudenus und Johann Tschürtz.

Auf die Anfrage der TT, wie konkret diese Planung derzeit ist, gab sich Karl-Heinz Grundböck, Sprecher des Bundesministeriums für Inneres, bedeckt: „Die Diskussion muss in Österreich noch im Detail geführt werden.“

Klar ist jedoch, dass die berittene Polizei in anderen Ländern, wie den USA, Kanada, oder Italien, seit Jahren Alltag ist. Auch in Deutschland sind laut Stefan Adam, Bundespolizeidirektion Berlin, rund 200 Polizeipferde im Einsatz: „Sie werden in Form von Reiterzügen eingesetzt, wo die Tiere nebeneinander gehen, um Straßen bei Demonstrationen frei zu machen oder rivalisierende Gruppen bei Fußballspielen zu trennen.“

Diese Vorstellung missfällt Fronescu: „Damit die Tiere in so stressigen Situationen ruhig bleiben, haben sie das so genannte Gelassenheitstraining absolviert, das sie desensibilisieren soll. Dabei wird in deren Nähe geschossen, Böller werden abgefeuert und sie lernen, durch Feuer zu traben. Tiere verlieren dadurch einen ihrer ursprünglichsten Instinkte – das Fluchtverhalten.“ Zudem besage das Tierschutzgesetz, dass es verboten ist, ein Tier ungerechtfertigt in schwere Angst zu versetzen.

Um ihren Bedenken Gehalt zu verleihen, zählt die Tierschützerin Unfälle auf, die erschrockene Pferde verursachten: „2017 versuchte ein Tier in einer Demonstration in der Nähe von Aachen zu flüchten und trampelte dabei über eine Frau, was zu schweren Verletzungen an deren Armen und Rücken führte. 2005 ereignete sich eine ähnliche Situation in Hamburg, wo ein Pferd einem Mann mit dem Huf gegen den Kopf trat.“ Damit nicht genug: „2004 rannte ein erschrockenes Polizeipferd während eines Fußballspiels durch eine Scheibe und musste daraufhin eingeschläfert werden.“

Adam wiederum entgegnet, dass derartige Unfälle während der vergangenen zehn Jahre in weniger als einem Prozent der Einsätze vorgekommen seien: „Das liegt neben dem Training daran, dass unsere Experten bei der Wahl der Pferde natürlich auf deren Charakter achten.“

Zudem gebe es auch Einsatzbereiche, in denen die Tiere weit weniger Stress ausgesetzt sind: „Beispiel Atommüll-Transporte. Da galt es, Störer von der Bahnstrecke, auf der der Müll angeliefert wurde, fernzuhalten. Das waren lange Wege quer durch Wälder. Pferde haben sich dort als bestes Transportmittel bewährt.“

Die Kosten so einer Reiterstaffel mit rund zwölf Tieren liegen laut der FPÖ bei 75.000 Euro – für Anschaffung und jährlichen Betrieb, doch ohne Personalkosten.

Wie hoch die Kosten der Ausbildung der Tiere sind, wurde vorerst nicht genannt. Auch das Problem der „Hinterlassenschaften“ der Tiere in den Straßen ist laut Fronescu ungeklärt: „Mit ein Grund, warum wir gestern eine Petition online gestellt haben, auf der Unterschriften gegen eine berittene Polizei gesammelt werden: www.vier-pfoten.at.“