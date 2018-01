Monika Reindl-Sint. Die 1973 geborene Monika Reindl-Sint maturierte an der Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik in Innsbruck und war danach zwei Jahre Kindergärtnerin in der Stadt Innsbruck. Danach studierte sie Geschichte und Kunstgeschichte und schloss das Studium 2004 mit Auszeichnung ab. Tätigkeiten. Monika Reindl-Sint arbeitete unter anderem als Kulturvermittleri­n im Kloster Neustift bei Brixen, war in Galerien, für das TAP in Lienz und für die Tiroler Landesmuseen tätig. Auf Schloss Bruck war sie unter anderem Leiterin des Besucherservices. Ab 2015 leitete sie das Freiwilligenzentrum Osttirol.