Von Matthias Reichle

Innsbruck, Fiss – „Intensiv!“ – antwortet Christian Kofler auf die Frage, wie die Vorbereitungen laufen. Der Obmann des Fisser Blochziehens ist derzeit ein vielbeschäftigter Mann. „Wir sind in der heißen Phase!“, ergänzt er. Eineinhalb Wochen haben die 400 aktiven Teilnehmer noch Zeit, die Großveranstaltung bis ins Letzte durchzuplanen. Nach vier Jahren Pause findet in Fiss wieder das traditionelle Blochziehen statt. Auch heuer werden 10.000 Besucher erwartet.

Seit Monaten ist das Fasnachtskomitee mit Vorbereitungen beschäftigt. „Es geht jetzt vor allem um den Feinschliff“, so Kofler. Während die Teilnehmer ihre Rollen proben, sind die Verantwortlichen unterwegs, um die Werbetrommel zu rühren. Zuletzt im Landhaus bei Landeshauptmann Günther Platter. „Wir freuen uns, wenn viele Tirolerinnen und Tiroler am 28. Jänner dabei sind, wenn der Bloch durch Fiss gezogen wird. Und damit auch die Politik trotz hektischer Wahlkampfzeit nicht auf unseren Termin vergisst, erinnern wir sie rechtzeitig“, so der Fisser Bürgermeister Markus Pale schmunzelnd. Mit Erfolg: Nebst Platter dürfte fast die gesamte Regierungsmannschaft dabei sein, weiß Kofler. Zudem hat auch die aus St. Johann stammende Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck ihr Kommen zugesagt.

Das Fisser Brauchtum, das in die Liste des immateriellen Kulturerbe Österreich der Unesco aufgenommen wurde, hat heuer übrigens den Bären zur Leitfigur ernannt. Im Mittelpunkt steht ein 200 Jahre alter Zirbenbloch, der von den Männern durchs Dorf gezogen wird.