Heiterwang – Bei der Freiwilligen Feuerwehr Heiterwang haben nicht nur die Männer die Hosen an. Bei der Vollversammlung haben die Kameraden nämlich zwei Frauen ins Kommando gewählt.

Vorneweg informierte Kommandant Stefan Versal seine Truppe über ein „normales“ Feuerwehrjahr 2017 mit wenigen Einsätzen. Diese konnten großteils durch das Kommando abgearbeitet werden. Ein schwerer Verkehrsunfall im Mai steht in der Jahresbilanz zu Buche. Dieser forderte den Einsatz der Bergeschere.

Dass der Tagungsraum bis auf den letzten Platz gefüllt war – die zwölf Mädchen und Burschen der Jugendfeuerwehr waren sogar vollzählig erschienen – war sicher auch dem Tagesordnungspunkt „Neuwahlen“ zuzuschreiben.

Unter dem Vorsitz von Bürgermeisterin Beate Reichl wurden Kommandant Stefan Versal und sein Stellvertreter Gerhard Bailom von der Versammlung einstimmig wiedergewählt. Kassier Walter Schindl legte sein Amt nach zehn Jahren in „jüngere Hände“. Als Nachfolgerin wurde Ramona Huter einstimmig zur Kassierin gewählt. Auch der bislang als Schriftführer tätige Bernhard Selb stellte sein Amt zur Verfügung. Er möchte sein Augenmerk zukünftig verstärkt auf die Führungsarbeit als Zugskommandant legen. Und auch für dieses Amt fiel das einstimmige Votum auf eine Frau: Angelika Kerber.

„Mit der Neuwahl haben wir in Heiterwang nun eine 50:50-Aufteilung zwischen Frauen und Männern in den gewählten Funktionen“, freut sich Kommandant Stefan Versal auf die Zusammenarbeit im neuen Einsatzjahr. Im Anschluss an die Neuwahlen wurden noch sieben Kameraden befördert und die Bestellungen für die neue Amtsperiode vorgenommen. Nach dem öffentlichen Teil ging die Feuerwehr zum kameradschaftlich-geselligen Teil des Abends mit „Dreierlei vom Wild“ über. (TT, fasi)