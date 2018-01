Von Alexandra Plank

Innsbruck – Das kleine Geschäft namens „Playing Card Shop“ in der Innsbrucker Riesengasse birgt eine gigantische Auswahl, unter anderem 1000 unterschiedliche Kartenspiele, auf engem Raum. Kein Wunder, dass ein Besucher einmal mit den Worten „Das ist mir zu halluzinierend, das überfordert mich“ kehrtmachte.

Gerade das vielfältige, mit viel Liebe ausgewählte Sortiment in dem Altstadt-Geschäft, das Niko Karamolengos und seine Oma in den vergangenen 20 Jahren aufgebaut haben, lockt aber nicht nur Alt und Jung, sondern auch Menschen aus der ganzen Welt an. Schnell kommt man darauf, dass es in diesem Laden eigentlich nichts gibt, was es nicht gibt. So können sich Liebhaber des Quartett-Spiels an Ausgaben der größten Tyrannen, zu denen auch Nordkoreas Kim Jong-un zählt, schlimmer Seuchen oder berühmter Kommunisten wie Lenin erfreuen.

Neben den klassischen Handspielen, bei denen Tarock immer noch als Schach der Kartenspiele gilt, führt der Ladenbesitzer auch Tarotkarten. „In manchen Unternehmen werden die Karten verwendet, um Entscheidungsprozesse abzuklären“, sagt der Innsbrucker mit griechischen Wurzeln. Da öffnet sich die Tür, und eine Kundin verlangt nach Zauberkarten. Ein Griff von Karamolengos genügt, und die Frau verstaut glücklich zwei Stapel. Ihr 9-jähriger Sohn habe sie mit dem Kauf beauftragt, erzählt sie. In seiner Klasse sei das Zaubern mit den Karten gerade der Hit. Der Tiroler erzählt, dass von den umliegenden Einrichtungen immer wieder Schüler in der Pause bei ihm vorbeischauen würden, um zu sehen, was es Neues gibt. „Ich bin so froh, dass es dieses Geschäft gibt und sich die Kinder mit etwas anderem als ihren Handys beschäftigen“, sagt die Mutter.

Groß im Kommen sind auch Holzboxen, bei denen man herausfinden muss, wie der Öffnungsmechanismus funktioniert. Doch wo findet der Innsbrucker all diese Kleinode? „Bei den Spielkarten kaufe ich oft alte Bestände der Hersteller auf“, verrät er Details. Raritäten seien preislich etwas höher angesiedelt, doch er sei „situationselastisch“. „Die Konkurrenz durch das Internet ist groß, daher komme ich den Kunden preislich auch entgegen“, sagt er. Der Spielzeugverkäufer hat ein gutes Gespür dafür, was zum langfristigen Trend wird und was nur ein Strohfeuer ist. Von den Fidget Spinnern, den Handkreiseln, habe er nur zehn Stück bestellt. Kollegen seien zu spät auf den Hype aufgesprungen und auf großen Beständen sitzen geblieben.

„Zauberwürfel kommen indes immer noch sehr gut an“, erzählt er. Aufgerüstet hat er auch bei Brettspielen wie Backgammon und Mühle. Und was spielt der Herr über so viele Spiele selbst am liebsten? „Ich lerne gerade tarockieren, Kunden von mir haben gesagt, wenn ich das nicht kann, kommen sie nicht mehr“, sagt Karamolengos lachend. Der Mensch wachse eben an seinen Aufgaben.