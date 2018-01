Fiss, Serfaus – Der seit 15 Jahren gelebte Benefizgedanke in Tirols Skidimension Serfaus-Fiss-Ladis lässt auch heuer wieder regionale Institutionen in den Genuss von namhaften finanziellen Spenden kommen. Rund 100.000 Euro werden jährlich in den beiden Benefiz-Veranstaltungen – der Berggala in Fiss zu Beginn und der Adventure-Night in Serfaus zu Ende der Wintersaison – lukriert. Mit dem Geld werden karitativ und sozial tätige sowie forschende Vereine und Institutionen in Tirol großzügig unterstützt.

Heuer spielte die Berggala in Fiss gesamt 53.000 Euro ein. Je 20.000 Euro übergaben die Repräsentanten der Skidimension – die Geschäftsführer Benny Pregenzer, Hubert Pale, Georg Geiger und Stefan Mangott – dieser Tage an den Krebsforschungsverein Tirol mit Professor Günther Gastl und den Verein Heartbeat von Carmen Mathoy und Benni Rudigier. Weitere 13.000 Euro werden von den Initiatoren in Form spontaner Zuwendungen für plötzlich in Not geratene Mitbürger ausgeschüttet.

„Wir sind immer bestrebt, dort rasch zu helfen, wo es notwendig ist. Und damit auch Mitbürgern, mit denen es das Schicksal nicht so gut gemeint hat. In den vergangenen 15 Jahren konnte auf diese Art schnell und unkompliziert geholfen werden“, betonte Benny Pregenzer im Namen seiner Kollegen. (tz)