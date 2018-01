Fließ – Mit Landeck und Zams haben heuer bereits zwei große Feuerwehren des Bezirks einen Generationenwechsel vollzogen. Und auch in Fließ gab es bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung einen Abschied. Der langjährige Kommandant Franz Marth beendete eine Ära der Feuerwehr Fließ – nach zehn Jahren an der Spitze und weiteren zehn Jahren als Stellvertreter kandidierte er nicht mehr. Mit ihm verabschiedete sich zugleich auch Hermann Ebenwaldner, der 20 Jahre lang als Kassier und als Funkbeauftragter in der Wehr im Einsatz war. Neuwahlen standen deshalb bei der Jahreshauptversammlung im Vordergrund. Neuer Feuerwehrchef ist Artur Spiss. Ihm stehen künftig Andreas Gigele als Stellvertreter, Helmut Jäger als Schriftführer und Thomas Bock als Kassier zur Seite.

Marth und Ebenwaldner wurden für ihren Einsatz geehrt. Marth, unter dessen Führung nicht nur zwei Feuerwehrfahrzeuge angeschafft, sondern auch diverse Umbauten an der Feuerwehrhalle durchgeführt wurden, erhielt das Verdienstzeichen des Landesfeuerwehrverbandes in Bronze, Ebenwaldner das Verdienstzeichen des Bezirksfeuerwehrverbandes in Gold.