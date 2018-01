Salzburg, Innsbruck – Wenn am kommenden Montag in Davos das diesjährige Treffen des World Economic Forums (WEF) beginnt, hat zwischen Österreich und der Schweiz eine verbesserte Form der Luftraumsicherung Premiere: Die Luftstreitkräfte können verdächtige Flugzeuge über die jeweilige Staatsgrenze hinaus verfolgen.

Die im Herbst vergangenen Jahres erfolgte Unterzeichnung des Luftpolizeiabkommens „Nacheile“ ermöglicht einen verstärkten Informationsaustausch und die Verfolgung von verdächtigen Objekten. Bisher mussten die Abfangjäger an der Grenze abdrehen. In der Schweiz, in Vorarlberg und in Teilen Tirols wurden im Vorfeld des Gipfels Beschränkungen des Flugverkehrs erlassen. In Westösterreich wird die passive Luftraumüberwachung vorübergehend ausgebaut. Für die aktive Überwachung stehen vier Eurofighter, zwei Saab 105 und mehrere Hubschrauber bereit – sie werden möglicherweise in den kommenden Tagen in Tirol zu sehen sein. Zur Präsentation des Projekts landete in Salzburg gestern eine F-18 der eidgenössischen Armee. (APA)