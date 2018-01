Santiago — Eine unvergessliche Trauung erlebten am Donnerstag Paula Podest (39) und Carlos Ciuffardi (41) aus Chile. Als erfahrene Flugbegleiter der chilenischen Airline LATAM hatten sie die Aufgabe, Papst Franziskus und seinen Tross von Santiago de Chile nach Iquique zu bringen. Der unerwartete Moment kam, als sie sich nach dem Abräumen der Tabletts gemeinsam mit der übrigen Besatzung dem Papst noch einmal vorstellen durften.

"Wollt ihr heiraten? Dann machen wir das jetzt"

Ciuffardi wollte einen Segen für seine Frau und sich. Darauf fragte Franziskus zurück, ob die beiden ein Ehepaar seien. Ja, erzählte Ciuffardi, aber nur zivilrechtlich. Die Kirche, in der sie 2010 ihre kirchliche Heirat feiern wollten, war kurz zuvor durch ein Erdbeben zerstört worden. Seitdem klappte es irgendwie nicht mehr mit dem Gang zum Traualtar. Das Paar hat zwei Töchter im Alter von drei und sechs Jahren.

„Wollt ihr heiraten? Dann machen wir das jetzt", sagte Franziskus laut Ciuffardi. Paula saß neben dem Papst, Carlos kniete, und in wenigen Augenblicken waren die beiden in den Augen Gottes Mann und Frau, irgendwo bei San Pedro de Atacama in knapp 11.000 Metern Höhe und in einer blumenlosen Hochzeitskapelle mit der Typenbezeichnung A321.

Als Trauzeugen fungierten LATAM-Chef Ignacio Cueto und der päpstliche Reisemarschall Mauricio Rueda Beltz. Noch an Bord der Maschine wurde handschriftlich eine Heiratsurkunde auf einem Notizblock der Airline angefertigt. „Am 18. Januar 2018, auf dem päpstlichen Flug von Santiago nach Iquique, haben Herr Carlos Ciuffardi Elorriaga und Frau Paula Podest Ruíz den Bund der Ehe geschlossen. Der Heilige Vater Papst Franziskus hat seinen Segen gegeben", hieß es in der Urkunde.

#FranciscoEnChile celebra el matrimonio ?? de Carlos? y Paula?, dos tripulantes de cabina de @Latam sobre el #VueloDeFrancisco. Se levanta el acta canónica de inmediato, con firma de @ElPapaEnChile, de los novios y el testigo. ?????? pic.twitter.com/VmZfkdRBWS

„Ist sie immer noch deine Chefin?"

„Wir sind gerade mit Seiner Heiligkeit gelandet. Er hat uns im Flugzeug getraut. Wir sind sehr glücklich und bewegt", sagte Paula Podest nach der Ladung in Iquique. Papst Franziskus feierte dort eine Messe direkt am Pazifik vor 100 000 Gläubigen. Ehemann Carlos Ciuffardi sagte: „Wir werden diesen historischen Moment niemals vergessen. Dass uns der Papst in einem Flugzeug getraut hat, ist unglaublich."

Das Paar lernte sich bei der Arbeit kennen. „Unser Leben spielt sich in der Luft ab. Das Flugzeug ist unser Zuhause", sagte Carlos Ciuffardi. Er heuerte zunächst in der Presseabteilung der Fluggesellschaft Latam an. Später wechselte er in das Team der Flugbegleiter. Dort war Paula Podest seine Vorgesetzte.

„Der Papst hat mich gefragt: Nur unter uns: Ist sie immer noch deine Chefin?", erzählte Ciuffardi nach der Trauung. „Ich habe ihm geantwortet: Ja, sie ist immer noch meine Chefin."

Laut Vatikansprecher Greg Burke ist es das erste Mal, dass eine Trauung unter derartigen Umständen stattfand. Der päpstliche Tross war von der Aktion selber überrascht. „Ich denke, dass die Eheschließung gültig ist", meinte Burke. (KAP/APA/TT.com)