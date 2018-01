Reutte – „Es war uns immer schon wichtig, unsere Einkäufe, und vor allem die zur Weihnachtszeit, in Reutte zu erledigen. Dass ich nun den Hauptpreis gewonnen habe, ist toll. Ich bin überglücklich“, meinte freudestrahlend die Riedenerin Astrid Kuhn bei der Schlussverlosung der Weihnachtsaktion der Reuttener Kaufmannschaft in der Kellerei. Diese war abermals der Höhepunkt der schon beinahe vier Jahrzehnte bestehenden Aktion der Kaufleute. Ihren großen Auftritt vor Publikum, darunter Preisträger, Sponsoren und Kauf­leute, hatten auch die „Glücks­engerln“ Olivia, Leon­a, Emma und Roy. Sie zogen unter Aufsicht von Rechtsanwalt Christian Tschiderer die jeweiligen Gewinner.

Kaufmannschaftsobmann Christian Senn zeigte sich über den Erfolg der Aktion begeistert: „Der Beweis liegt auf der Hand – es ist mir ein­e große Freude zu verkünden: Wir hatten noch nie so viele Teilnahmekarten in unserer Abgabebox wie dieses Jahr. Natürlich ist dies auch ein Spiegel des erwirtschafteten Umsatzes in der Regio­n – vor drei Jahren sah dies ganz anders aus, das Internet als Hauptkonkurrenz hatte damals eine tiefe Kerbe durch viele Branchen gezogen. Umso mehr freut es mich als Sprachrohr der Kaufmannschaft Reutte, hier stehen zu dürfen und ein herzliches Dankeschön zu sagen.“

Ein Paar Ski von Sport Hervis gewann Bettina Schlich­therle aus Reutte, über einen Flachbildfernseher der Red Zac E-Welt konnte sich Ellen Jungheinrich aus Reutte freue­n. Die Familienjahreskarte für vier Personen von Vitales Land „sahnte“ Ronny Winkler aus Vils ab.

Ein Einkaufsgutschein im Wert von 1000 Euro ging an Christine Bickel aus Warth, der Gutschein über 1500 Euro an Heimo Posch aus Berwang und der Hauptpreis, Kaufmannschaftsgutscheine im Wert von 5000 Euro, an Astrid Kuhn aus Rieden. Die Alpentherme Ehrenberg stellte allen Gewinnern und den Glücks­engerln eine Familienkarte zur Verfügung, außerdem gab es für alle noch je ein Ticket für die Highline. (hni)