Wien — Obwohl das komplette Rauchverbot in der Gastronomie von der neuen Regierung gekippt worden ist, können passionierte Nichtraucher dennoch dem Tabakrauch ausweichen: Auf der Homepage „da.stinkts.net" werden österreichweit garantiert rauchfreie Lokale ausgewiesen. Am Freitagvormittag waren bereits über 1.000 Gaststätten eingetragen.

Hier geht's zur Seite: http://da.stinkts.net/

Lokale können sich entweder selbst registrieren oder auch von Gästen vorgeschlagen werden. „Es kommen für uns nur 100 Prozent rauchfreie Lokale in Betracht. Mischlokale (also mit Raucher- und Nichtraucherbereich) bieten keinen kompletten Nichtraucherschutz, weil es wissenschaftlich als erwiesen gilt, dass auch in Nichtraucherbereichen Tabakrauch bzw. die gefährlichen, lungengängigen Feinstaubpartikel messbar sind", so die privaten Initiatoren. (APA)