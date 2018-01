Innsbruck – Eigentlich müsste sich die junge Familie über den Zuwachs freuen. Und doch scheint plötzlich alles aus den Fugen geraten zu sein. Bei der Geburt gab es Komplikationen, das Neugeborene schreit unentwegt, die Mutter findet keinen Schlaf und die Depressionen werden von Tag zu Tag schlimmer. Dazu kommen noch die finanziellen Probleme, mit denen die Familie gerade zu kämpfen hat. Die Lage scheint aussichtslos.

Familien in schwierigen Lagen wie dieser zu helfen und Wege aus der Krise aufzuzeigen, das ist die Aufgabe des Netzwerks „Gesund ins Leben“ mit dem Projekt „Frühe Hilfen Tirol“. Im Rahmen des 2015 gestarteten Pilotprojekts konnten bereits 189 Familien unterstützt und begleitet werden, wie die Projektverantwortlichen gestern erklärten. Finanziert wird die Initiative vom Land Tirol und der Tiroler Gebietskrankenkasse (TGKK). Ein erfahrenes Team dieses niederschwelligen Unterstützungsangebotes aus Hebammen, Kinderkrankenschwestern und Psychologen begleitet Familien in der oft kritischen Frühphase. „Dieses Angebot bedeutet für einen Menschen am Beginn seines Lebens mehr Chancen auf eine gesündere Zukunft. Gleichzeitig werden die Eltern in dieser Phase durch Hilfe zur Selbsthilfe entlastet“, erklärt Landesrat Bernhard Tilg. „Dieses Projekt erspart nicht zuletzt Folgekosten durch spätere Erkrankungen, die dank dieser Betreuung ausbleiben“, ergänzt TGKK-Obmann Werner Salzburger. Das Projekt beschränkte sich zunächst auf den Großraum Innsbruck und das Oberland. Jetzt soll das Angebot ausgeweitet werden, Land und TGKK stellen dafür bis 2021 rund eine Million Euro zur Verfügung. Unter der Tel. 0676/8850882376 wurde eine Hotline eingerichtet. (np)