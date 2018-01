Von Peter Unterweger

Tristach, Wien – Mit seinen 43 Jahren hat Norbert Totschnig schon eine abwechslungsreiche Laufbahn hinter sich. Seit einem knappen halben Jahr ist der Tristacher nun Direktor des Österreichischen Bauernbundes.

Geboren ist Norbert Totschnig 1974 in Lienz, er hat sechs Geschwister. Bruder Thomas führt die Landwirtschaft, den „Brunnerhof“ in Tristach. In Oberlienz liegt der Totschnig-Stammhof, vulgo Pöllander. Nach Volks- und Hauptschule absolvierte der Tristacher an der HTL in Bregenz den Aufbaulehrgang für Automatisierungstechnik. Dann studierte er Wirtschaftswissenschaften in Innsbruck.

Totschnig sammelte unter anderem Erfahrungen im Maschinenring, als Referent im ÖVP-Parlamentsklub, im Kabinett des damaligen Vize­kanzlers Michael Spindelegger und bei dessen Nachfolger Reinhold Mitterlehner. Auch als parlamentarischer Mitarbeiter einer EU-Abgeordneten war er tätig. In Totsch­nigs Zeit als Generalsekretär der Bauernbund-Jugend fiel die Produktion des Jungbauernkalenders, der inzwischen Kultstatus genießt. Der Osttiroler lotste die Kalendermacher dafür in seine Heimat. Als Statisten für eine attraktive Jungbäuerin wurden Ziegen auf der Nußdorfer Alm ins Bild gerückt. Ein männliches Model posierte mit Schafen auf der Gamswiesenspitze. Kühe beobachteten interessiert einen Jungbauern beim Rasieren auf der Tristacher Alm vor dem Spitzkofelpanorama.

2009 übernahm Totschnig die Büroleitung des Österreichischen Bauernbundes, am 1. August 2017 wurde er zu dessen Direktor. Sein Büro ist in der Zentrale des Bundes, in einem Jugendstilhaus nahe dem Wiener Karlsplatz. Sixtus Lanner, Josef Riegler, Wilhelm Molterer oder Josef Pröll saßen vor ihm auf dem Direktorensessel.

Nach Osttirol kommt Totsch­nig „alle heiligen Zeite­n“, wie er sagt. Der Trist­acher Kirchtag ist immer ein Fixpunkt. Seine beruflichen Herausforderungen: „Wir müssen den kleinen landwirtschaftlichen Betrieben helfen und die Bergbauern mitnehmen.“ Ziel der neuen Agrarpolitik sei finanzielle Sicherheit für diese Gruppen, verbunden mit einer Suche nach neuen Erwerbsmöglichkeiten, etwa im Tourismus.

Die Gefährdung der Almwirtschaft durch Wölfe und Bären ist bei den Bauern ein aktuelles Thema. Hier ist Totschnig nicht für eine Entweder-oder-Diskussion, sondern für eine Balance. Er gibt aber zu bedenken, dass die Almwirtschaft zurzeit als System ohne Beutegreifer ausgelegt sei. „Bei Bauten von Schutzzäunen und Bewachung durch Menschen und Hunde rentiert sich die Almbewirtschaftung für Bauern nicht mehr.“

Für den Club Osttirol organisierte Totschnig eine Führung durch die Wiener Hofreitschule, er ist Mitglied des Club Tirol in Wien.