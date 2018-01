Kössen – Zum 17. Mal steigen diese Woche im Kaiserwinkl die Ballone in den Himmel. Am gestrigen Sonntag, zur Eröffnung, ging allerdings gar nichts: Am Kössener Hüttfeld wehte ein Schneesturm. „Wenn jetzt einer aufsteigen würde, dann wäre der in zwei Stunden in Zagreb“, meinte Gerd Erharter, Obmann des Tourismusverbands Kaiserwinkl.

Aus derzeitiger Sicht wird am Dienstag Startwetter herrschen, dann können die 62 Ballone endlich den Kaiserwinkl und die angrenzenden Regionen von der Luft aus erkunden. So viele Starter wie heuer gab es noch nie und Kaiserwinkl Ballooning ist somit europaweit die größte derartige Veranstaltung im Winter. Die Teilnehmer kommen aus Österreich, Deutschland, der Schweiz, Liechtenstein, Spanien und Belgien.

Zu Fuß und mit der Startnummer in der Hand sind die Ballonteams am Hüttfeld einmarschiert. Die Ballonfahrer sind trotzdem zufrieden, denn die Wetteraussichten versprechen Gutes. Fünf Pilotinnen stehen dabei einer großen Männerkonkurrenz gegenüber, wenn es um die Trophäe geht, die jedes Jahr vergeben wird. (be)