Von Gabriele Starck

Innsbruck – Seit drei Jahren kämpfen sie darum, doch bislang vergeblich. Medizinstudenten, die an den Tirol Kliniken ihr „Klinisch-Praktisches Jahr (KPJ)“ leisten, müssen dies nach wie vor für ein Butterbrot tun – im wahrsten Sinne des Wortes. Denn während die Studierenden fast flächendeckend in Österreich eine Aufwandsentschädigung von bis zu 650 Euro im Monat erhalten, stellen ihnen die Tirol Kliniken ein Essen zur Verfügung.

Ein durchaus existenzielles Problem für viele Studierende, sagt der oberste Studentenvertreter an der Medizin-Uni, Philipp Kindl. „Neben 40 Wochenstunden im KPJ kann man nichts dazuverdienen“, gibt der ÖH-Vorsitzende zu bedenken. Viele Studierende, nämlich 50 Prozent, seien aber auf einen Nebenerwerb für den Lebensunterhalt angewiesen, sagt er. Aufgrund des langen Studiums hätten viele auch keinen Anspruch auf Familienbeihilfe mehr. Ab Herbst verschärfe sich das Problem nochmals, weil das KPJ auf 48 Wochen verlängert werde. Elf Monate ohne Einkommen seien für einige nicht machbar und würden sie von Innsbruck fort an andere Spitäler treiben, erklärt Kindl.

Grund genug für die Österreichische Hochschülerschaft, einen neuen Anlauf zu unternehmen, das Land Tirol doch noch von der Sinnhaftigkeit einer Aufwandsentschädigung zu überzeugen.

In einem Brief an den Aufsichtsrat der Tirol Kliniken führen sie eine aktuelle Umfrage ins Treffen, in der die fehlende Aufwandsentschädigung als der weitaus triftigste Grund angegeben wurde, warum man das praktische Jahr nicht in einem der Häuser der Tirol Kliniken absolviere. Für den Großraum Innsbruck ergebe sich dadurch ein erheblicher Standortnachteil. Viele gute Leute gingen Innsbruck so verloren.

Die Hochschülerschaft sieht in der Aufwandsentschädigung auch kein Almosen – im Gegenteil. „Die Studierenden tragen im KPJ aktiv dazu bei, das Personal der Tirol Kliniken im Arbeitsalltag zu entlasten, und übernehmen Tätigkeiten, die ansonsten von festangestelltem Personal verrichtet werden müssen“, heißt es in dem Brief.

Die Studierenden hätten zum einen ja schon Praxis, seien sie doch während ihres Studiums mindestens zwölf Wochen am Krankenbett gestanden, sagt Kindl. Zum anderen sei das Studium in der Theorie schon abgeschlossen, es fehle ja nur noch das KPJ zum Doktortitel.

Im praktischen Jahr darf man unter ärztlicher Aufsicht sehr viel. So führe der Student bereits Anamnese-Gespräche durch und lege dem Arzt einen Therapievorschlag vor. Auch OP-Assistenz sei ganz normal.

Zugespitzt heißt es in Studentenkreisen sogar, dass sich das Klinisch-Praktische Jahr von der dann folgenden Basisausbildung nur durch den Doktortitel unterscheide und dadurch, dass man dann unterschreiben dürfe und angestellt sei. Deshalb werde die ärztliche Basis­ausbildung manchmal auch ironisch „KPJ 2“ genannt.

Kindl präzisiert: „Die KPJler entlasten auf jeden Fall den Klinikalltag. Daher wäre eine gewisse Wertschätzung ihnen gegenüber nicht schlecht.“ Letztlich würden sich die Tirol Kliniken aber ohnehin ins eigene Fleisch schneiden, weil es um den medizinischen Nachwuchs gehe. Viele gute Leute gingen verloren, weil viele von denen, die woanders ihr praktisches Jahr absolvierten, nicht mehr zurückkämen.

Das allerdings dürfte die Tirol Kliniken nicht mehr so erschrecken wie noch vor drei, vier Jahren. Denn inzwischen hat sich der Mangel an Interessenten für Ausbildungsplätze in Innsbruck und Umgebung gelegt. Es gibt wieder Bewerber.

Die Studierenden können jedenfalls auf breite Unterstützung für ihr Anliegen verweisen. Den Brief haben nicht nur Rektorat, Universitätsrat, Senat, Kurien und der Betriebsrat der Medizin-Uni unterzeichnet, sondern auch die Studentenvertreter anderer Universitäten sowie Politiker von SPÖ, Grünen, NEOS und der Liste Fritz.