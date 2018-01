Von Helmut Wenzel

Landeck – Auch wenn die Mehrheit der bisherigen Absolventen des Landecker Bachelor-Studiums einen Job oder eine Job-Zusage hat: Bei der Sponsionsfeier im November war der Wunsch nach einem Master-Studium unüberhörbar. Die beiden Studienleiter, die Professoren Gottfried Tappeiner und Peter Heimerl, haben etwa seit einem Jahr ebenfalls eine Weiterentwicklung in Richtung Master angestrebt.

Seit gestern Montag ist es offiziell: Wissenschaftslandesrat Bernhard Tilg bestätigte, dass das Master-Konzept inzwischen zur Vorlage in der nächsten Regierungssitzung ausgearbeitet ist. „Es wird an den Standorten Landeck und Innsbruck ein verzahntes Studium geben“, sagte Tilg. „Die Landecker Studenten sollen auch einmal nach Innsbruck fahren und die Alma Mater kennen lernen.“ Etwa 50 Prozent der Master-Ausbildung würden im Oberland und 50 Prozent in der Landeshauptstadt stattfinden.

Zudem können, so Tilg, die Studenten zwischen Vollzeitstudium und berufsbegleitendem Studium wählen. Die Kosten von 350.000 Euro pro Jahr trage das Land. Im Semester 2019/20 rechne man mit 50 bis 60 Studierenden.

Wie beim Bachelor-Studium „Wirtschaft, Gesundheits- und Sporttourismus“ soll es auch beim viersemestrigen Master-Studium anwendungsorientierte Projektarbeiten mit regionalem Bezug geben. Nicht nur Studierende mit dem „Tourismus-Bachelor“ in der Tasche würden zugelassen. Auch ein „BWL-Bachelor“ sei eine Berechtigung für das Master-Studium.

„Es ist erfreulich, dass die politische Entscheidung für das Master-Studium gefallen ist“, erklärten die Professoren Heimerl und Tappeiner am Montag. Das auf den Bachelor aufbauende Studium bedeute eine attraktive Bereicherung und nochmals eine Aufwertung für den Standort Landeck.

Aktuell besuchen 250 junge Leute das Bachelor-Studium. Bei der ersten Landecker Sponsionsfeier – im November 2017 – haben 27 von insgesamt 35 Absolventen ihre Urkunde bzw. den Titel „BSc“ („Bachelor of Science“) persönlich abgeholt.