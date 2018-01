Von Hubert Daum

Imst – Es ist von einem Außenstehenden nicht zu begreifen: Das oft zitierte Fasnachtsvirus als Metapher der bedingungslosen Begeisterung für die Fasnacht scheint es wirklich zu geben. Und sollte sich jemand gegen den Befall wehren, wird gehörig gegengesteuert. Zum Beispiel in Kindergärten und Volksschulen der Stadt.

Einen entscheidenden Vorteil haben die Imster gegenüber den großen Fasnachten in Nassereith und Telfs: Seit der Einführung der „Buabefasnacht“ (alle vier Jahre) haben auch die Sechs- bis 15-Jährigen jene große Bühne, die ihre Väter und Großväter beim Schemenlaufen genießen. Und sie wissen, dass das ein großer Tag für sie wird, sie verbreiten die Faszination auch in ihren Kindergärten und Schulen. Tatkräftig unterstützt von den Pädagogen und natürlich von den erwachsenen Fasnachtlern, die auch gerne die Bildungsstätten besuchen.

So machte sich Christian Scheiber, der „Säckelmeister“ (Chef) der Hexenmusig, auf den Weg in die Volksschule (VS) Oberstadt, vollbepackt mit Fasnachtsutensilien. „Wer näht euch das Gewand, wer hilft euch beim Anziehen?“, fragt er im Turnsaal in die Runde und macht den Kids gleich klar, dass die Mamas eine wichtige Rolle einnehmen. Apropos Rolle: aufgebreitet auf dem Boden das G’röll (Gürtel des Rollers), Hexenbesen, Schellen, „Bemsl“ (Wedel des Rollers) und allerhand Instrumente der Hexenmusig. Unzählige Handzeichen auf die Frage: „Wer möchte ein Gangle (Tanz von Roller und Scheller) probieren?“

„Bei uns können die Buben ihre Rolle, die sie bei der Buabe­fasnacht verkörpern, den Mitschülern erklären und die dazugehörigen Sachen mitnehmen“, sagt Karoline Tschiderer, die Direktorin der VS Unterstadt. Sie würden auch mit dem Fasnachtsbuch arbeiten, das Haus der Fasnacht besuchen und einmal bei einer Schellerprobe dabei sein.

Aber auch in den Kindergärten geht es hoch her. „Bis zum 4. Februar gibt es bei uns fast nur ein Thema, die Fasnacht“, schmunzelt Hertha Moll-Schwetz und sucht auch schon mit ihren Kolleginnen Utensilien für einen „Kroas“ (Kreis). Die Kinder schnappen sich Bemsl, Bär, Besen, Schellen und G’röll und mimen einen Kroas. „Ich wollte immer schon ein Bub sein, damit ich in die Fasnacht gehen kann“, meint Lia, die auch das neue Bärenlied, das aus dem CD-Player dröhnt, mitsingt.

„Seit Tagen hüpfen die Kinder sowieso nur herum, so haben wir im Turnsaal Scheller-Roller-, Bären-, Hexen-, Sackner- und Spritzerstationen aufgebaut“, schildert Magdalena Juen vom Kindergarten Oberstadt ihren Fasnachtsbeitrag, „wir basteln im Atelier Larven, besuchen einen Larvenschnitzer und vieles mehr.“

Auch die „Urfasnachtlerin“ (Selbstbezeichnung) Marion Thaler vom Kindergarten Sonnberg bestätigt, dass es bei ihren Kindern seit geraumer Zeit nur noch ein Thema gibt: „Die Kinder sind schon gespannt, denn bei uns haben sich Bärengruppe, Vogelhändler und ein Scheller-Roller-Paar angesagt.“ Keine Chance also, sich in Imst der Fasnacht zu entziehen.