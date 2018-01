Wenns – Am Freitagabend wurde der 27-jährige Lukas Scheiber zum Nachfolger von Norbert Reheis als Feuerwehrkommandant von Wenns gewählt. Reheis wollte nach 13 Jahren an der Spitze die Führung in „jüngere Hände geben“ – und das gelang. „Mit 100 Prozent Zustimmung“, freut sich der vormalige Schriftführer, der damit zum jüngsten Kommandanten gekürt wurde, den die Pitztaler Gemeinde jemals gehabt hat. Über diesen Vertrauensbeweis freut er sich freilich am meisten.

Scheiber ist ein Vereinsmensch: Seit zehn Jahren gehört er dem Ausschuss der Feuerwehr an. Und auch bei der Wenner Fasnacht ist der diplomierte Krankenpfleger an vorderster Front zu finden. Kein Wunder also, wenn Scheiber in seiner Antrittsrede meinte: „Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit allen Kameraden, Nachbarfeuerwehren, dem Bezirks- und Landeskommando sowie natürlich mit unserer Gemeinde unter Bürgermeister Walter Schöpf und allen Vereinsverantwortlichen im Dorf.“

Von Reheis übernimmt er eine bestens aufgestellte Mannschaft. Mehr als 80 Mitglieder waren bei der Jahreshauptversammlung dabei. 2017 gab es 293 Aktivitäten mit über 9460 freiwilligen Arbeitsstunden sowie auch eine „erfreuliche Lehrgangsstatistik“ von über 52 Kursbesuchen an der Landesfeuerwehrschule. 80 Übungen und 78 Einsätze runden die Jahresstatistik ab. Große Wünsche hat Scheiber keine – „wir haben ja erst eine neue Halle und ein neues Rüstfahrzeug bekommen“. Besonderes Augenmerk legt er aber auf die Wenner Feuerwehrjugend. „Die ist mit 25 Personen stark“, freut sich der Kommandant, der auch drei Mädchen in dieser Gruppe aufnehmen konnte.

Übrigens gab es gleich am Samstag einen ersten Einsatz. Ein Brand beim Recyclinghof wurde gemeldet. Es handelte sich bei der Rauchentwicklung aber zum Glück nur um abgelagerte heiße Asche in einem Gebüsch. (TT, pascal)