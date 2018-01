Wien – Zum zweiten Mal in Folge ist am Sonntag kein Lotto-Sechser ermittelt worden. Am Mittwoch geht es um einen Doppeljackpot mit rund 2,8 Millionen Euro im ersten Rang. „Bemerkenswert“ war diesmal an den „sechs Richtigen“, dass die Kombination 11, 12, 14, 24, 31 und 44 ausschließlich aus den Ziffern 1, 2, 3 und 4 bestand, berichteten die Lotterien. „Und auch die Zusatzzahl 22 fügt sich da nahtlos ein.“

Beim Joker gab es einen Sologewinn. Ein Oberösterreicher bekommt dafür mehr als 225.000 Euro überwiesen. (APA)