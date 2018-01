Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – Bei der Bergrettung regt sich Unmut. Grund dafür ist die Tatsache, dass die Fahrzeuge der Bergrettung nicht wie die Einsatzfahrzeuge von Polizei, Feuerwehr oder Rettung generell von der Mautpflicht befreit sind. Lediglich bei Einsatzfahrten entfällt die Gebühr. Die Bergrettung in Salzburg forderte daher vergangene Woche eine Neuregelung und pocht auf die Genehmigung von Dauervignetten nach dem Kfz-Gesetz für ihren Fuhrpark.

Peter Veider, Geschäftsführer der Tiroler Bergrettung, sieht sich durch die Forderung seiner Kollegen aus Salzburg in einem alten Anliegen bestätigt. „Ich bin froh, dass es auch in Salzburg diesen Vorstoß gibt, immerhin ist das Thema eines, das uns bereits länger beschäftigt“, erklärt Veider. In Tirol unterhält die Bergrettung rund 65 Einsatzfahrzeuge. Diese haben – durch einen Blaulichtbescheid legitimiert – auf den Dächern blaue Signallampen installiert. Für Einsatzfahrten bedeutet das zwar Mautfreiheit, bei Überstellungsfahrten von Material oder Schulungsfahrten muss die Vignette geklebt sein, erklärt Veider. Er sieht darin eine Benachteiligung gegenüber anderen Blaulichtorganisationen. Einsatzfahrzeuge von Ortsstellen, die häufig die Autobahn benützen müssen, sind daher mit Jahresvignetten ausgerüstet, während Fahrzeuge in Regionen fernab der Autobahn keine Vignette geklebt haben. „Die Situation ist sicher nicht ideal. Es herrscht bei den eigentlich sehr motivierten Ehrenamtlichen bereits eine gewisse Frustration aufgrund dieser Regelung“, sagt Veider. Das Problem könne aber nicht in den Bundesländern gelöst, sondern müsse auf Bundesebene angegangen werden.

Seitens des Autobahnbetreibers Asfinag verweist man auf die geltende gesetzliche Regelung. Es sei allerdings nicht so, dass die Bergrettungsfahrzeuge nur dann mautbefreit sind, wenn sie das Blaulicht eingeschaltet haben. Wenn die elektronische Vignettenkontrolle einen vermeintlichen Mautsünder identifiziert, der Fahrer aber belegen kann, im Einsatz gewesen zu sein, dann werde keine Strafe verhängt. Bernhard Knapp, Leiter der Abteilung Verkehrsrecht im Land Tirol, betont, dass es mittlerweile so geregelt ist, dass auch Fahrten nach dem Einsatz als Einsatzfahrten gelten und damit mautbefreit sind.