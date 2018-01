Innsbruck/Pyeongchang – Wolfgang Schobersberger, Direktor des zu den tirol kliniken gehörenden ISAG (Institut für Sport-, Alpinmedizin und Gesundheitstourismus), wird in Südkorea der Vorsitzende des medizinischen und wissenschaftlichen Komitees der Olympischen Winterspiele sein. „Kontakte zum IOC habe ich seit 2012, als die Winterjugendspiele in Innsbruck stattfanden“, erklärte er bei einer Pressekonferenz am Dienstag.

„Seither bin ich eng mit dem IOC in Kontakt“, konkretisierte Schobesberger. „Bei den Olympischen Jugend-Winterspielen 2016 in Lillehammer war ich dann als persönlicher Berater des IOC eingesetzt.“ Die jetzige Funktion in Südkorea sei aber ein „Highlight“, so der Direktor des ISAG. „Ich werde vor allem in einer kommunikativen Mittlerfunktion tätig zu sein“, meinte der Mediziner zu seiner Rolle in Pyeongchang. „Ich darf aber in ein bereits gut funktionierendes System eingreifen“, lobte er die durch das IOC etablierten Strukturen.

Auszeichnung für Sportland Tirol

Schobersberger wird bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea, die am 9. Februar eröffnet werden, ein internationales Expertenteam aus Notfallmedizinern, Sportärzten, Physiotherapeuten, Pharmazeuten, Laborexperten, Antidoping-Experten und Wissenschaftern zur Seite stehen. Ebendieses wird Schobersberger koordinieren.

Angesichts dieser Leitungsaufgabe sprach Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (ÖVP) von einer „besonderen Auszeichnung für das Sportland Tirol, für die tirol kliniken und nicht zuletzt für Herrn Professor Schobersberger selbst“. Die geleistete Arbeit von ihm und seinem Team beim ISAG sei „exzellent“. Ebendieses Institut sei ins Leben gerufen worden, um die Sport- und Alpinmedizin „in Tirol voranzutreiben“, so Tilg. (APA)