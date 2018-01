Von Helmut Wenzel

Landeck, Zams, Fließ, Schönwies – „Im Moment betreue ich rund 70 Klienten“, verrät Manuela Juen in ihrer ersten Zwischenbilanz. Ihr Arbeitsfeld ist groß, der Bogen reicht von Heimplatzsuche, Pflegegeldanträgen, Angehörigenarbeit bis zu Sachwalterschaften sowie Rezeptgebühren- und GIS-Gebührenbefreiung. Sogar Scheidungsberatung hat sie in ihrem ersten Dienstjahr gemacht und bei sozialen Härtefällen tatkräftig geholfen. Schlimm war eine Delogierung, „was in der Natur der Sache liegt“. In Summe kontaktierte Juen rund 500 Klienten im Sprengelgebiet.

Es war eine tirolweite Premiere, als der Sozial- und Gesundheitssprengel Landeck-Zams-Fließ-Schönwies 2016 die Stelle eines Kümmerers bzw. mobilen Sozialarbeiters ausschrieb. Vorangegangen war das Pilotprojekt „Sorgend­e Gemeinde im Leben und Sterben“ – die TT berichtete. Die Entscheidung fiel auf Manuela Juen, die kürzlich eine erste Zwischenbilanz vorgelegt hat.

Dass sie in Notfällen auch als „soziale Feuerwehr“ einspringen und schnelle Lösungen finden muss, habe sie erwartet, resümiert die gelernte Juristin und inzwischen ausgebildete „Case-Managerin“. „Ich habe in etwa geahnt, was auf mich zukommt“, resümiert sie. Im „Dschungel“ der sozialen Institutionen hat sie den Durchblick, auch in schwierigen Fällen weiß sie Rat und vermittelt Hilfe, wie Sprengelobmann Toni Pircher hervorhob. Und: „Sie ist für uns eine starke Stütze in der Bürokratieschlacht. Ihren juristischen Background kann sie dabei bestens nutzen.“

In den Genuss der Dienstleistungen von Manuela Jue­n kommen Klienten aus den vier Sprengelgemeinden. Dass das Service kostenlos ist, überrascht viele. „Endlich gibt es im Talkessel eine Ansprechpartnerin für alle sozialen Fragen“, heißt es in der E-Mail einer dankbaren Klientin.

Rund 70 Prozent der Klienten werden über den Sprengel mit Geschäftsführerin Doris Habicher vermittelt, 30 Prozent kontaktieren die mobile Sozialarbeiterin direkt: „Ich mache viele Hausbesuche. Das erste Beratungsgespräch dauert bis zu eineinhalb Stunden, wenn die Klienten ihre Lebensgeschichte erzählen.“ Aktuell spürt auch sie die Auswirkungen der Pflegeregress-Abschaffung mit 31. Dezember. „Die Nachfrage nach einem Platz im Alten- und Pflegeheim ist jetzt deutlich gestiegen.“