Innsbruck – Es ist ein ehrgeiziges Ziel, das Sandra Ballner, die Obfrau des Landeselternverbandes Tirol, für die kommenden zwei Jahre ausgegeben hat. Unter dem Motto „Vision 2020 – Jeder Schule einen Elternverein“ soll die Zahl der Elternvereine in Tirol deutlich gesteigert werden. Denn aktuell gebe es hierzulande deutlichen Aufholbedarf, sagt Ballner. Mit gerade einmal 110 Elternvereinen bei 661 Schulen liegt Tirol im Bundesländervergleich an vorletzter Stelle. Lediglich das Burgenland weist eine schlechtere Elternvereinsquote auf. Spitzenreiter ist Niederösterreich, hier haben 90 Prozent der Schulen eine im Verein organisierte Elternvertretung.

„Einen Elternverein zu gründen ist leichter, als man vielleicht denken würde. Je mehr wir sind, desto mehr werden wir gehört“, rührt Ballner die Werbetrommel und unterstreicht die Wichtigkeit von Elternvereinen als wesentliche Partner im System Schule. Denn Elternvereine sind – anders als Klassenelternvertreter – keine Organe der Schule, sondern freiwillig organisiert und von unabhängigen Funktionären getragen. „Eine funktionierende Zusammenarbeit zwischen Direktoren, Lehrern, Eltern und Schülern ist essenziell für die bestmögliche Ausbildung unserer Kinder“, sagt Ballner. „Diese Schulpartnerschaft zu stärken und auszubauen ist unser erklärtes Ziel.“

Unterstützung bekommt der Elternverband von der amtsführenden Präsidentin des Landesschulrates, LR Beate Palfrader (VP). Mit der Amtsübernahme durch Ballner vor einem Jahr habe sich eine neue Art der Zusammenarbeit eingestellt. „Es ist jetzt nicht mehr ein Aufeinanderlosgehen, sondern ein Miteinander im Suchen nach Lösungen.“ Seitens des Landesschulrates werden in den kommenden Tagen und Wochen die Direktoren aufgefordert, Eltern aktiv auf die Möglichkeit der Gründung eines Elternvereins hinzuweisen. Aufgrund der Topographie und der vielen Klein- und Kleinstschulen in Tirol werde man das vom Elternverband angepeilte Ziel wohl kaum erreichen, in bestimmten Regionen könnten aber mehrere Schulen gemeinsam einen Elternverein gründen. (np)